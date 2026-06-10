CCOO apunta a un reparto de la riqueza desequilibrado en C-LM a pesar del crecimiento económico

Juan Carlos del Puerto, secretario de empleo, formación y migraciones de CCOO Castilla - La Mancha. - CCOO

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO de Castilla-La Mancha ha presentado su Informe Socioeconómico Anual, con los datos definitivos de evolución de 2024 y 2025, dentro de los planes de Diálogo Social. El sindicato ha destacado que la economía crece, los beneficios también, pero no los salarios que lo hacen en menor medida.

El PIB de Castilla-La Mancha alcanzó en 2024 los 55.559,9 millones de euros, un crecimiento nominal del 5,7% respecto al año anterior, cifra récord en la serie histórica, según ha trasladado CCOO por nota de prensa. La industria manufacturera, el sector primario y los servicios tiran de la economía regional.

Sin embargo, CCOO alerta de una realidad que los grandes titulares ocultan y es que "la acaparación de riqueza por parte de quienes controlan el capital está en máximos en detrimento de la calidad de vida de quienes con su esfuerzo generan esa riqueza".

"Las rentas del capital se refuerzan frente a las rentas del trabajo, y eso no es crecimiento compartido" ha afirmado el secretario de empleo, formación y migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto.

EMPLEO HISTÓRICO, PERO CON BRECHA DE GÉNERO Y PRECARIEDAD PERSISTENTE

El paro en Castilla-La Mancha se encuentra en mínimos históricos, con 116.808 personas en desempleo en diciembre de 2025 y una reducción interanual del 8,58%. La tasa de ocupación roza los máximos de 2007 y la afiliación a la Seguridad Social no para de crecer.

La contratación indefinida sigue siendo protagonizada mayoritariamente por hombres, que suponen el 58,9% de este tipo de contratos, mientras las mujeres soportan la mayor parte de la contratación temporal y a tiempo parcial. La tasa de ocupación femenina, del 44,53%, está casi 15 puntos por debajo de la masculina.

A juicio de Del Puerto "esto no es un dato estadístico, es una injusticia estructural que el mercado laboral no va a corregir solo".

"Se necesitan políticas activas, negociación colectiva con perspectiva de género y medidas que hagan efectiva la corresponsabilidad", ha añadido.

En cuanto a la inflación, el Informe apunta que los precios suben a mayor ritmo que los salarios. Así, el año 2025 cerró con una inflación del 2,7% en Castilla-La Mancha, "con subidas especialmente dolorosas en vivienda, alimentos y seguros, bienes sobre los que las familias tienen poca capacidad de elección".

"Muchos de estos incrementos no responden a aumentos de costes reales sino a decisiones empresariales que engordan beneficios sin repercutirlos en las personas trabajadoras", han apuntado desde el sindicato.

"Las grandes empresas del sector financiero, energético y alimentario están detrayendo rentas del trabajo por dos vías: subiendo precios y conteniendo salarios. Esto exige respuestas políticas contundentes, no retórica", ha lamentado el secretario de empleo.

El sindicato ha apuntado especialmente al incremento del precio de la vivienda, señalando que lastra la capacidad de ahorro y consumo. Por este motivo, ha reclamado una intervención decidida de la administraciones.