CCOO celebra los datos de paro de marzo en C-LM: "Los mejores que hemos tenido en mucho tiempo"

El de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto. - CCOO C-LM

La central sindical celebra también el dato de afiliación a la Seguridad Social pero apunta a la necesidad de acabar con la brecha de género TOLEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO de Castilla-La Mancha ha celebrado los datos de paro publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, destacando el descenso en todas las provincias.

Según el secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto ",arzo es un mes de recuperación típico en el que el empleo estacional reactiva el mercado laboral".

Sin embargo, ha subrayado que lo que distingue este mes es que el descenso del paro es transversal a todas las provincias y que la contratación indefinida crece a doble dígito, lo que demuestra que la reforma laboral sigue dejando una huella estructural positiva en el mercado de trabajo regional, según ha trasladado CCOO por nota de prensa

Por otra parte, Del Puerto ha insistido en que "la precariedad sigue teniendo rostro de mujer en Castilla-La Mancha".

"El empleo que se crea es mayoritariamente masculino en términos de jornada completa e indefinido, mientras que las mujeres siguen acumulando contratos a tiempo parcial y mayor temporalidad. La aprobación definitiva de la Ley de Igualdad Retributiva y el desarrollo de la Ley de Brecha salarial en la región son medidas urgentes que no pueden seguir esperando", ha declarado en este sentido.

En cuanto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, para del Puerto, "superar los 800.000 afiliados en un mes de marzo es un dato histórico que hay que poner en valor. Refleja la solidez del mercado laboral de la región y el efecto acumulado de la reforma laboral y las políticas activas de empleo".

"Sin embargo, no podemos perder de vista que la calidad del empleo sigue siendo desigual según el sexo y que muchas de esas afiliaciones son a tiempo parcial no voluntario, especialmente entre las mujeres", ha añadido.

Del Puerto ha concluido que "los datos de marzo de 2026 son, en conjunto, los mejores que hemos tenido en mucho tiempo. Paro a la baja en toda la región, afiliación récord en marzo, contratación indefinida creciendo al 19%. Pero esto no nos puede hacer olvidar los retos pendientes: la brecha de género en el empleo, la parcialidad no voluntaria, la negociación colectiva y las reformas que aún están sin desarrollar en la región. CCOO seguirá en la mesa del diálogo social y la negociación colectiva exigiendo que este crecimiento llegue a quienes más lo necesitan".