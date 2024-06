CCOO celebra su sexto Encuentro de Juventud en Ciudad Real llamando a organizarse para reivindicar derechos

CIUDAD REAL, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Ciudad Real celebra este viernes su sexto Encuentro de Juventud en una jornada de convivencia y formación donde los delegados y delegadas jóvenes en empresas de la provincia tienen la palabra para exponer sus experiencias.

El sindicato ha destacado el objetivo de avanzar en la organización de las personas jóvenes en torno a CCOO para corregir desigualdades, conquistar derechos y mejorar condiciones de vida y de trabajo, según ha trasladado CCOO por nota de prensa.

El secretario de Empleo y Políticas Públicas de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, y el secretario general de CCOO Ciudad Real, José Manuel Muñoz, han intervenido en la apertura del foro para señalar los graves problemas sociales que siguen siendo el acceso a la vivienda y un mercado de trabajo que continúa desequilibrado para quien se incorpora con poca edad y experiencia.

"No es posible que en nuestra región una persona joven gane menos que un 40% que el resto de la plantilla", ha denunciado Juan Carlos del Puerto, que ha destacado a CCOO como el mejor espacio para la autoorganización del colectivo y la experiencia demostrada de poder conseguir mejoras. "Comisiones obreras es el único sindicato que trabaja la juventud en la región. Nosotros y nosotras hablamos de dobles escalas salariales, hablamos de derechos, pero también hablamos de la cuestión salarial. Y hablamos del paro como el principal problema que sufre la juventud, pero también de vivienda", ha afirmado.

De su lado, Del Puerto se ha mostrado "orgulloso" de que cada año se reedite un encuentro de jóvenes como el de Ciudad Real, con mucho público que evidencia que el sindicato trabaja con las personas jóvenes "desde el inicio, desde la formación profesional hasta su introducción en el centro de trabajo".

El proyecto con las y los jóvenes de CCOO Ciudad Real, en colaboración con la Diputación Provincial, "es un programa pionero en toda la región que tenemos que extender este programa a las otras provincias". Gracias a él las personas jóvenes saben cómo moverse y organizarse en el mercado de trabajo, una asignatura social pendiente: "No es posible que una persona que ahora mismo esté estudiando formación profesional, que esté estudiando bachillerato, que esté incluso en la ESO, no sepa que es un convenio colectivo. Necesitamos educación, pero también necesitamos intervención".

El secretario de Empleo y Políticas Públicas ha aludido también al Día del Orgullo que se conmemora este viernes, reivindicando "una juventud sin armarios. El último informe confederal de juventud lo dice claro. Un 70% de las personas que están en su centro de trabajo oculta su condición sexual, es decir, su orientación sexual, para no sufrir discriminación en el centro de trabajo. Los centros de trabajo tienen que ser espacios seguros para la juventud, ya sea por su cualquier condición, ya sea de orientación sexual, de género u otras".

Por su parte, José Manuel Muñoz, secretario general de CCOO Ciudad Real, ha subrayado el trabajo sindical que hacen todo el año con la juventud ciudadrealeña: "Es clave que haya presencia de los jóvenes en el sindicato para seguir avanzando. Está claro que la clave está en la organización. Si no nos organizamos, no vamos a seguir lo que otras generaciones han hecho. Porque si algo nos iguala, nos hace comunes a otras generaciones, es precisamente la lucha por la libertad. La lucha por conseguir que los derechos, como siempre decimos, no se heredan, sigan conquistándose día a día".

Muñoz ha destacado los números del programa provincial con los jóvenes, en colaboración con la Diputación Provincial de Ciudad Real, "en el que hacemos una campaña de orientación y técnicas para la búsqueda de empleo. Hemos llegado a más de 66 centros y grupos. Hemos llegado a 15 IES en la provincia y a más de 1.000 alumnos y alumnas en toda nuestra provincia. Y también hemos trabajado con colectivos de zonas rurales. Hemos actuado con personas con discapacidad. Y nos hemos dirigido también a los alumnos de la Formación Profesional básica".

"Los jóvenes tienen mucho que decir. Para eso tendrán que exigirle a los gobiernos que actúen en las políticas laborales y que la industria, y en un cambio productivo como el que vamos a tener en estos momentos con las tecnologías, las nuevas tecnologías, que se vuelque con los jóvenes y que jóvenes no sea sinónimo de precariedad. Y que haya una justicia, laboral y social también para ellos y ellas".