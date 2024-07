CCOO clama por las más de 500 mujeres en riesgo de explotación sexual en CLM y urge a combatir este tipo de delincuencia

TOLEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) - Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, en el Día Mundial contra la Trata de Personas que se conmemora este martes, ha reclamado a las administraciones que refuercen la lucha contra esta forma de delincuencia y aplicar leyes más estrictas contra los culpables, además de avanzar en educación y sensibilización.

De igual modo, ha urgido a destinar más recursos para la protección y rehabilitación de las víctimas ante un conjunto de delitos que "siguen produciéndose en esta región con demasiada impunidad, pese a las frecuentes operaciones policiales".

No en vano, el sindicato, en nota de prensa, se ha referido a la liberación hace unos días en Albacete de 13 mujeres víctimas de trata, que estaban siendo explotadas sexualmente en un bar de copas del parque empresarial de Campollano donde, según la Policía Nacional, se detuvo a una banda organizada de tres personas dedicada a favorecer la inmigración ilegal y la prostitución de mujeres víctimas de trata.

"Educación, sensibilización y legislación son las ideas fundamentales que planteamos desde CCOO CLM", asegura la secretaria de Mujeres y Políticas LGTBI, Rosario Martínez, señalando la magnitud de los delitos de este tipo en la comunidad, ya sea por explotación sexual o por explotación laboral.

"Solo en 2023 Interior consideraba en situación de riesgo de explotación sexual a más de 500 mujeres en Castilla-La Mancha, y en los últimos cinco años han aflorado cerca de 300 víctimas de explotación laboral en la región, con 83 personas detenidas".

CCOO Castilla-La Mancha considera los números una muestra de todo lo que tiene que cambiar: "No podemos combatir algo que desconocemos y la trata de seres humanos es uno de los delitos más comunes y que más dinero mueve, tras el tráfico de drogas y de armas".

NO SE PUEDE MIRAR PARA OTRO LADO

En España la trata de personas no se consideró delito hasta el año 2010, pero los avances alcanzados no bastan: "Esta delincuencia la tenemos en nuestra región, está ocurriendo aquí y ahora, en nuestras calles y barrios, mayoritariamente en forma de explotación laboral o sexual, y no podemos mirar para otro lado".

La trata es el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual,trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano, que vulneran absolutamente todos los derechos humanos de las personas.

Según el sindicato, las víctimas de este crimen suelen ser personas muy vulnerables, sobre todo mujeres, niños y hombres, casi todos ellas personas extranjeras y muchas veces en situación irregular, en condiciones físicas o económicas delicadas, "que les impide denunciar las intolerables situaciones a las que son sometidas".

Por ello, CCOO Castilla-La Mancha pide avanzar al fin en la legislación pendiente, porque España carece de una Ley Integral Contra la Trata y la esclavitud de seres humanos, "solo tenemos planes contra la trata y con poca dotación económica para hacer frente a las necesidades de protección a las víctimas de estos delitos", lamenta Rosario Martínez.

Este año se ha retomado la tramitación de la Ley que quedó en suspenso en 2023 por la convocatoria de elecciones, una noticia "esperanzadora" para reforzar esta lucha.

CCOO Castilla-La Mancha mantiene un intenso trabajo de asesoramiento y contacto con la población migrante, ayudando y trabajando en visibilizar los casos que existen en las cinco provincias.

"No vamos a quedarnos los brazos cruzados mientras miles de personas son arrancadas de sus hogares, sometidas a abusos inhumanos y tratadas como mercancías. No hay excusa ni justificación para el comercio de seres humanos. Nunca más permitamos que alguien sea tratado como una mercancía", concluye la secretaria de Mujeres y Políticas LGTBI del sindicato.