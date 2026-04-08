CCOO CLM muestra preocupación por que sector industrial use la situación actual para "dejar en pausa" subidas salariales

El secretario de la Federación de Industria de CCOO en C-LM, Juan Antonio Cuevas, y el secretario general del sindicato en la región, Javier Ortega. - CCOO

TOLEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha mostrado su preocupación por que haya empresas industriales en la región que se "escuden en la incertidumbre" por el panorama geopolítico actual para "dejar en pausa" las subidas salariales.

Ortega, que ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa junto al secretario de la Federación de Industria de CCOO en la Comunidad Autónoma, Juan Antonio Cuevas, ha rechazado que se utilicen estas justificaciones para "no sentarse a negociar los convenios colectivos".

"Para nosotros es fundamental el impulso en la negociación colectiva a la subida salarial en el ámbito de la industria y en el ámbito general de Castilla-La Mancha. Las personas trabajadoras no podemos ser rehenes de esta situación", ha advertido.

En este sentido, ha demandado a las administraciones que "sean exigentes" con las "grandes multinacionales" presentes en el territorio para que "a la primera de cambio, cuando las cuentas no salen, salgan pitando y abandonen sin más los proyectos empresariales que se han generado en Castilla-La Mancha, que han generado valor añadido y que, además, han tenido inversión pública", poniendo como ejemplos los casos de las empresas Mahle o Cummins.

Así, ha propuesto participar "activamente" y junto a la administración y los sectores patronales en "planes estratégicos que estén ligados a diferentes territorios y sectores". "Castilla-La Mancha tiene que tener una estrategia regional propia en materia industrial que permita fortalecer el tejido industrial y tecnológico de la región, que permita captar nuevas oportunidades de negocio y, sobre todo, de empleo", ha apuntado.

Entre estos sectores ha destacado el de la energía sostenible, que actualmente emplea en la región a más de 10.000 personas y que ha convertido a la Comunidad Autónoma en "una potencia" en las "primeras posiciones" en materia de energía eólica y fotovoltaica.

EVITAR EL "PARAPETO" DE LA INCERTIDUMBRE

Por su parte, Juan Antonio Cuevas ha puesto de manifiesto que el PIB del sector industrial ha crecido "casi un 21%" desde el año 2019, lo que indica que "no solamente la industria de Castilla-La Mancha tiene buena salud sino que no deja de ser uno de los motores económicos" de la región.

Del mismo modo, ha puesto énfasis en que, según los últimos datos que maneja el sindicato, la productividad en la Comunidad Autónoma creció "cerca del 3,5%" en el año 2024, superando en "casi el doble" la media nacional, algo que, a su juicio, indica que en la región "no solamente se produce riqueza, sino que se produce valor añadido".

Con todo ello, y también poniendo el foco en que las exportaciones industriales manejan un crecimiento "del 4,4% interanual", los beneficios empresariales, según Cuevas, están en "resultados históricos" de en torno al 12% o 13%, a pesar de que haya sectores que se hayan visto mermados por la situación geopolítica como el calzado en Almansa, el vino, el aceite o el queso.

En este punto, ha considerado que "no es de recibo" que ante las situaciones de "incertidumbre" actuales, la respuesta en la negociación de convenios colectivos por parte de las empresas sea "la paralización u ofrecer subidas exiguas".

"Si estamos hablando de que las empresas industriales de Castilla-La Mancha baten récord tanto de productividad como de beneficios, eso tiene que estar aparejado también a una mejora de las condiciones y de los salarios". No lo entendemos de otra forma y las excusas de incertidumbres, de aranceles o de la reciente guerra en Irán no pueden servir para que sean un parapeto para no negociar o para negociar a la baja por parte de las empresas", ha reclamado.

Finalmente, ha insistido en la idea del sindicato de que el Gobierno autonómico de "un paso más" y se ponga en marcha para crear una ley de industria que "debería decirle al Gobierno cuál es la caja de herramientas para actuar, incentivar y proteger la industria" de la región.

"Se trata de buscar y consolidar las actividades industriales propias que tenemos, generar empleo estable y, con ello, también de calidad y evitar un problema tan importante como el que tenemos con la despoblación. Y Castilla-La Mancha ofrece alternativas, ofrece oportunidades a las empresas del sector industrial tanto por localización como por su carácter energético", ha concluido.