CCOO cree que subida SMI ha sido el acicate para crecimiento empresarial y acusa a Nicolás de "defender lo indefendible"

TOLEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha discrepado "absolutamente" con el presidente de la patronal regional Cecam, Ángel Nicolás, afirmando que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido el "acicate fundamental" para el crecimiento económico de las empresas y acusándole de "defender lo indefendible".

"Defender lo indefendible es algo de lo que deberíamos abominar", ha insistido este miércoles, a preguntas de los medios antes de participar en el que será su último Consejo Regional como secretario general del sindicato en la Comunidad Autónoma.

De esta manera ha contestado De la Rosa después de que este martes Ángel Nicolás asegurase que la subida del SMI ha provocado la destrucción de 27.000 empleos, según sus cálculos.

"Discrepo de que la subida del SMI sea un lastre para la economía de Castilla-La Mancha, más bien al contrario", ha proseguido, aseverando que "la microempresa que dice defender" ha sido "la principal beneficiaria de todas esas medidas" por el mayor movimiento de la economía a consecuencia de las subidas salariales.

De la Rosa ha continuado apuntando que le preocupa "mucho" que la patronal considere que el crecimiento de los salarios más bajos "sea una mala noticia para Castilla-La Mancha" y que piensen que "reducir la jornada sea un problema".

En este sentido, ha reivindicado que, en los últimos 30 años, la productividad en la región y en España ha crecido un 30%, mientras que el salario "real, descontando inflaciones", apenas ha subido un 10,5% en ese mismo periodo de tiempo.

"La economía va bien, las empresas van bien, el empleo crece, nuestra Comunidad Autónoma está mejor de lo que estaba hace apenas cinco años y por lo tanto me preocupa mucho que niegue la evidencia una patronal que creo que tiene que demostrarse seria en todo lo que tiene que ver con las cosas de comer. O yo estoy muy equivocado o el que está muy equivocado en la actualidad es el presidente de la patronal", ha sentenciado.

Tras ello, ha aprovechado para criticar las reticencias de la patronal a la reducción de la jornada laboral pactada entre los sindicatos y el Ministerio de Trabajo.

"No sé por qué se empeñan, o a lo mejor sí lo sé --ha ironizado-- en que la jornada laboral no baje de las 40 horas. Entre otras cosas se empeñan porque en Castilla-La Mancha todas las semanas se podría contratar a 7.000 personas solo con las horas extraordinarias que se hacen y no se pagan. Y eso no sería una mala cosa para las personas que tuvieran el contrato, a lo mejor sí sería una mala cosa para quien con esa productividad extra en negro se beneficia de ella", ha criticado.

Es por ello por lo que ha manifestado que "los empresarios son gente seria, pero hay algunos empresarios que no lo son", no entendiendo que Cecam sea "corporativo para defender a esos empresarios que están vulnerando la ley". "No creo que sea el mejor camino que tiene que seguir la Cecam", ha concluido.

Por todo ello, ha asegurado que está dispuesto a sentarse con Nicolás "con datos en la mano" y "demostrarle que ese no es el discurso, que el discurso tiene que ser más bien al contrario, el permitir que la jornada sea una jornada asequible, entre otras cosas porque eso también va a permitir que la economía se mueva".