CCOO denuncia "opacidad" en licitación del servicio de ayuda a domicilio de Toledo y habla de un servicio "deficitario"

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado "opacidad" en la licitación del servicio de ayuda a domicilio de Toledo, al tiempo que ha asegurado que las expectativas "no son nada buenas" para la plantilla, y para la calidad del servicio.

El secretario de Negociación Colectiva de la Federación regional, Carlos García Montoya, ha advertido en nota de prensa de la "inseguridad" para las personas trabajadoras que lo prestan, por "una licitación opaca, y unos números que desde luego no dan para atender las demandas de la población".

García Montoya ha indicado que el procedimiento de licitación está en marcha. Hoy jueves es cuando se abre el sobre, el de prescripciones administrativas, pero en acto privado. "Echamos de menos el principio de transparencia y publicidad que ante cualquier licitación de un servicio público se debe demostrar".

CCOO del Hábitat advierte además de que el servicio no tiene la dimensión que debe tener en número de personas en plantilla: "Hablamos de una ciudad como Toledo que tiene cerca de 90.000 habitantes, pero cuenta con apenas 43 Auxiliares de Ayuda a Domicilio, desde luego lejísimosde ciudades como Albacete, más del doble, Ciudad Real, Alcázar de San Juan, éstas ultimas con casi 100 personas en plantilla".

El colectivo de plantilla en Toledo ha menguado en este último año, "se han reducido un 20% las horas que se prestaban, quedando al mismo nivel de poblaciones como Daimiel o Valdepeñas, que tienen un tercio de población de Toledo, y no es que éstas sean menos, es que le dan el triple de importancia al cuidado de sus mayores que el que le dan desde el Ayuntamiento de Toledo".

CCOO del Hábitat ve otras carencias en este pliego "poco transparente y opaco", porque "no recoge en ningún caso el número de horas que deben prestarse por la empresa adjudicataria. Las trabajadoras, por tanto, no tienen las mínimas garantías de mantener sus jornadas de trabajo tal y como se vienen realizando de forma habitual".

Para CCOO del Hábitat esta situación deja indefensas a las personas trabajadoras, "estamos expuestos a que llegue en cualquier momento la Empresa adjudicataria y reduzca las jornadas de trabajo de todas las trabajadoras sin razón aparente, y nos quedemos en indefensión porque no habrá forma de demostrar que no haya razones para hacerlo".

CCOO pide al Ayuntamiento dar marcha atrás antes de licitar "un servicio deficitario" y sin garantías para sus profesionales, tampoco para la ciudadanía a a tender. "No sólo no se va a garantizar la recuperación de ese 20 por ciento en el nuevo pliego, nos tememos que la reducción no pare ahí, y que continúen menospreciando éste servicio esencial que cuida de nuestros mayores como mejor merecen cuando lo necesitan".