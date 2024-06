CCOO C-LM condena el crimen machista de Las Pedroñeras y llama a aunar esfuerzos para dar garantías de protección

TOLEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha ha manifestado este sábado su "rotunda condena" por el crimen machista cometido en la población conquense de Las Pedroñeras, donde un hombre ha sido detenido en relación al asesinato de su expareja y sus dos hijos de 5 y 7 años de edad.

En un comunicado, el sindicato llama la atención de otro crimen "horrible" que se suma a los producidos en Zafarraya (Granada) donde un hombre ha matado a su ex novia de 20 años y su ex suegra de 49, tras lo que se ha suicidado y al producido en Fuengirola (Málaga), donde el asesino ha acabado con la vida de su mujer y después también ha intentado el suicidio aunque en este caso no lo ha conseguido, encontrándose en este momento fuera de peligro.

"De nuevo vemos que tenemos un enorme problema con las violencias machistas, si no somos capaces como sociedad de unirnos en el discurso y posturas, en la enorme necesidad que tenemos para proteger a las víctimas de estas violencias", ha dicho la secretaria de Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO Castilla-La Mancha, Rosario Martínez.

El sindicato hace un llamamiento "a todas las instancias (partidos políticos, cuerpos de seguridad del estado, judicatura, servicios sociales,) para aunar todos los esfuerzos y recursos posibles para dar a las mujeres víctimas de violencias machistas unas garantías de protección y seguridad, tanto para ellas como para su entorno más cercano. Ante días tan trágicos como los de hoy no queda otra que hacernos una reflexión profunda de cuáles son las estrategias a seguir para combatir este drama de trágicas consecuencias, en la que ya se han asesinado a 19 mujeres y 2 menores".

Castilla-La Mancha tiene 4.960 casos activos dentro del Sistema VioGén de seguimiento a las víctimas, 51 de ellos considerados de riesgo alto, y uno de riesgo extremo. Entre los casos considerados activos hay 2.765 donde las víctimas tienen menores de edad a su cargo, ha recordado el sindicato en nota de prensa.

Preocupa además "la deriva que hace tiempo tomaron algunos partidos políticos con respecto a las violencias machistas, cuestión muy peligrosa para muchas mujeres, que ven peligrar su propia vida o las de sus hijos e hijas, como ha sucedido hoy. Un discurso que desprotege a las mujeres víctimas de violencias de género y ampara la figura de los maltratadores y asesinos".

Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha insiste en manifestar la "más absoluta condena ante las violencias machistas en sus múltiples expresiones, una lacra que no cesa y que sigue acabando con la vida de mujeres, de niños y niñas y de sus familias", ha apuntado Martínez.