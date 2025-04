CCOO C-LM se ofrece a asesorar a trabajadores sobre permisos retribuidos por problemas en desplazamientos

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla-La Mancha tiene abiertas todas sus sedes en la región y sus telecomunicaciones recuperadas para asesorar y responder a las personas trabajadoras ante cualquier incidencia desatada por las consecuencias del apagón eléctrico de este pasado lunes.

CCOO está haciendo seguimiento a las posibles incidencias de la falta de suministro en las zonas industriales y en el conjunto de centros de trabajo, así como en los servicios públicos, en particular centros educativos, que no tendrán actividad lectiva este martes, y centros sanitarios, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Ante las dificultades de muchas personas para desplazarse a primera hora de este martes, CCOO está informando acerca de los permisos retribuidos que amparan a las personas trabajadoras, regulados en el Estatuto de los Trabajadores.

Dichos permisos operan para personas trabajadoras que no puedan ir a su puesto de trabajo por dificultades para desplazarse, para quienes no puedan acceder a su puesto de trabajo, y para quienes acudan a su puesto de trabajo, pero no puedan trabajar ante problemas de conectividad o suministro eléctrico.