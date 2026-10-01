CCOO pide "altura de miras y visión de Estado" para aprobar decretos de vivienda como primer paso contra la especulación

CCOO llama a la movilización y presión social para sacar adelante los dos decretos de vivienda como primer paso para frenar la tendencia especulativa. - CCOO

ALBACETE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha llamado a la movilización social y ha pedido a los grupos políticos "altura de miras y visión de Estado" para que los dos decretos de la vivienda salgan adelante este viernes en el Congreso a los Diputados como "primer paso para poner freno a la tendencia especulativa" y que deberá ir seguido de una serie de políticas que el sindicato ya ha puesto sobre la mesa y que pasa por "inundar el mercado de la vivienda con vivienda social".

Así lo ha manifestado este jueves el secretario de Acción Sindical confederal de CCOO, Javier Pacheco, previamente al inicio de las Jornadas de Estudio organizadas por el gabinete jurídico de Comisiones Obreras y la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en las que también ha participado el secretario general de CCOO Castilla La Mancha, Javier Ortega, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Pacheco se ha referido al problema de la vivienda, que ahora mismo es un "conflicto latente" por "la presión social y las acampadas en las ciudades", como uno de los principales retos a los que se enfrenta la organización y cuya solución tiene que abrirse camino para poder "seguir fortaleciendo esa infraestructura de derechos que tiene que tener la clase trabajadora".

En este sentido, ha subrayado la necesidad de que los dos decretos salgan adelante mañana viernes en el Congreso de los Diputados y las diputadas, porque es un paso "muy importante" para "frenar la especulación que está impidiendo el acceso de la vivienda" no solo a las personas jóvenes, sino "a la gran mayoría de la clase de trabajadores con rentas insuficientes para asumir los precios actuales de la vivienda".

No obstante, el secretario de Acción Sindical confederal ha indicado que "seguidamente a estos decretos hay que hacer políticas para inundar el mercado de la vivienda con vivienda social dedicándole entre el 1 y el 1,5% del Producto Interior Bruto durante los próximos 10 años para construir un parque de 1,5 millones de viviendas que acabe lastrando los precios hacia abajo y saque la vivienda del concepto de bien de mercado para llevarlo al valor constitucional de un derecho fundamental de ciudadanía".

En esta misma línea se ha pronunciado Javier Ortega, quien ha pedido a todos los partidos políticos "altura de miras y visión de Estado", al tiempo que ha reclamado que Castilla-La Mancha tenga una política "valiente y decidida" que pueda intervenir los precios, que pueda limitar los alquileres y que contemple medidas estructurales para corregir el impacto que la crisis de la vivienda tiene en la creación de empleo, porque el problema de las vacantes laborales "está relacionado con los precios de la vivienda".

Otro de los retos a los que se ha referido Javier Pacheco es resolver el problema de las desigualdades que pasa por incrementar los salarios y "evidentemente" por resolver la situación inflacionaria que está lastrando la economía y el poder adquisitivo de las familias.

"Tenemos ya en agosto un 4,9% de interanual y una situación de crisis energética que puede provocar una inflación estancada en índices muy altos, lo cual hace prácticamente inútil la capacidad de incrementar los salarios en la negociación colectiva. Por eso hay que trabajar desde la negociación colectiva y desde el diálogo social con el Gobierno para que se incorporen medidas de protección social, sobre todo para aquellas personas que tienen una situación de rentas más vulnerables y que el efecto de esa inflación hace imposible que puedan llegar ya no a final de mes", ha maniestado

LAS JORNADAS

Con respecto a las jornadas que durante este jueves y viernes se celebran en Albacete, el secretario regional de CCOO, Javier Ortega, ha señalado que son un punto de encuentro "ineludible" entre el Derecho del Trabajo, la judicatura, el personal docente, con una vertiente "muy práctica y de gran utilidad" para las personas que representan al sindicato en los centros de trabajo.

Por su parte, la directora de las jornadas, la catedrática María José Romero Rodenas, ha incidido en que en esta edición se ha querido poner el foco en aquellos conflictos que evidencian una tensión creciente entre el reconocimiento formal de los derechos laborales y la efectividad real de su protección.

En cuanto al contenido, ha comentado que "entre otras cuestiones, vamos a hacer un análisis del absentismo y la discriminación, examinando los límites jurídicos a las prácticas empresariales que pueden penalizar el ejercicio de derechos vinculados con la salud, la enfermedad, la conciliación o los cuidados".

"Vamos a hablar del abuso de la temporalidad y del despido injusto; y también del nuevo sistema de jubilación parcial en el empleo público, una de las reformas con mayor incidencia práctica en la organización de las administraciones públicas, abordando sus principales problemas interpretativos, los retos de su aplicación y los espacios de intervención colectiva que abre la nueva regulación".