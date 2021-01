CCOO rechaza la propuesta de Junta para recuperar los días por el temporal

TOLEDO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha advertido que el orden del día elaborado por la consejería de Educación para la reunión del Consejo Escolar convocado para este martes no incluye en ninguno de sus puntos la recuperación de los días lectivos en que a causa de la borrasca 'Filomena' permanecieron cerrados los centros educativos. Asimismo, ha asegurado que CCOO no comparte la propuesta de recuperar esos días en la Semana Blanca y a final de curso que ha avanzado la consejera, Rosa Ana Rodríguez, alegando que "no atiende ni cumple criterios pedagógicos sustanciales".

"Nos sorprende escuchar y leer esta mañana en diversos medios de comunicación que la consejera ha anunciado que el Consejo Escolar Regional decidirá mañana las fechas de recuperación de los días de cierre por la gran nevada", indica Ana Delgado, secretaria general de CCOO-Enseñanza en la región, según ha informado el sindicato en nota de prensa

"La convocatoria de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha que hemos recibido quienes la integramos no dedica ningún punto del orden del día a esta cuestión. Este es un asunto de sumo interés social, resulta incomprensible que la consejera se olvidara de incluirlo en la convocatoria para que los representantes de la comunidad educativa pudiéramos conocer y valorar la posición de la consejería con la antelación y la reflexión que merece", ha comentado.