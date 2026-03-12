CCOO trasladará a Junta y agentes sociales de C-LM sus medidas para blindar empleo y proteger empresas ante la guerra

El secretario regional de CCOO, Javier Ortega - CCOO

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de CCOO, Javier Ortega, ha afirmado que el sindicato trasladará a Junta y agentes sociales las medidas que propone a nivel nacional para blindar el empleo y proteger a las empresas afectadas por el conflicto en Oriente Medio.

En el transcurso de una rueda de prensa, Ortega ha apuntado que la incertidumbre internacional "se traslada rápidamente" a los mercados por lo que ha recordado que el sindicato propone que se ponga freno a las subidas del precio de los carburantes, de la luz y del gas, "que en estos momentos es puramente especulativa".

"No podemos permitir que esta guerra que ha iniciado Estados Unidos e Israel, además de llevarse por delante cientos de vidas humanas, que es lo más importante y lo más dramático, afecte también de manera económica a las personas trabajadoras y nos traiga la inestabilidad", ha sostenido.

Por ello, el secretario regional del sindicato ha apuntado que CCOO quiere plantear propuestas "coherentes" que pasarían de nuevo por los Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) o prestaciones para las personas autónomas con el fin, ha insistido, de proteger empleos y empresas.

"Ante un incremento de precios es clave cómo se actúa. Hemos visto que las organizaciones patronales y que la derecha política tiene una única receta como es una bajada generalizada de los impuestos. Pero si el Estado no recauda, no puede ayudar cuando hay necesidad", ha advertido.

Por ello, ha abogado por plantear cuestiones como limitar los precios energéticos y prever los efectos sectoriales en el mercado de trabajo, planteando medidas de protección del empleo y de protección social, que, en función de su ámbito, trasladará en Castilla-La Mancha al Gobierno regional y a los agentes sociales.

Por último, se ha posicionado "radicalmente en contra" de esta guerra "unilateral y fuera de todo marco de la legalidad internacional", resaltando el papel que ha tenido el Gobierno español para situarse como "como resistencia" por lo que ha dado todo su apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez.