Cecam achaca al trabajo de las pymes y micropymes de la región la evolución positiva de los datos

ALBACETE 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Mario Fernández, ha valorado como "positiva" la evolución de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en la región, generada "principalmente por las pymes y micropymes privadas de la región, que son nuestro principal tejido productivo".

No obstante, Fernández, durante la sesión constitutiva del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral que ha tenido lugar en Albacete, ha advertido que "se está produciendo una ralentización y un agotamiento de la posibilidad de bajar la tasa del paro" debido a medidas nacionales "que son una traba para la creación del empleo en el sector privado".

El secretario general de la patronal ha señalado como ejemplo la primera proposición del Gobierno de subir la tasa de los autónomos "que iba dirigida a todos los escalones, incluso el de aquellos que estaban por debajo del salario mínimo interprofesional".

Fernández ha pedido "políticas dirigidas a crear empleo y distribuir la riqueza que se está viendo en estos datos positivos y que no se vean traducidas en una mayor recaudación del Estado" que repercute negativamente a los empresarios y autónomos.