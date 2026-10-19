Cecam, sobre las pensiones: "Sería una estafa piramidal que las personas no tuvieran garantizado lo que han cotizado"

Archivo - El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, atiende a los medios durante el VI Encuentro del Comercio de CEOE-C4, en el Auditorio El Greco, a 29 de abril de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). El evento se realiza bajo el lema 'El comercio - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha apremiado al Estado a procurar que se puedan garantizar las pensiones a las personas que llevan "toda su vida cotizando", ya que, de no ser así, "estaríamos hablando de una estafa piramidal de calibre absoluto".

"Que las personas que han estado toda su vida cotizando, cuando llega su hora de la jubilación, no tengan garantizado que lo que ha cotizado le va a servir para tener una vida digna hasta que muera, es de las peores cosas que pueden ocurrir", ha lamentado a preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes.

No quiere ni pensar que no se puedan garantizar las pensiones, y opina que el Gobierno tendría que dar resuelto el problema y los ciudadanos no tienen "por qué andar preocupados de si cuando seamos mayores o no vamos a tener garantizada la pensión por jubilación".

"Esto a mí me resulta absolutamente insoportable pensar que yo no puedo tener jubilación después de haber estado cotizando más de 40 años. Se me ponen los pelos de punta", ha relatado.

No obstante, espera que esto no suceda y se garanticen las pensiones o bien por la vía de cotizaciones o por la vía presupuestaria. "Que empecemos a poner los dineros donde verdaderamente son necesarios y regalar un poquito menos", ha apremiado.

ELECCIONES DEL 29N

Respecto al resultado que espera de las elecciones del próximo 29 de noviembre, Nicolás ha deseado "profundamente" que el futuro gobierno, "sea quien sea", traslade "el respeto, la atención y el cariño que debe tener a las empresas".

Señala que "si no fuera así", al menos se conforma con "que no las estén atacando cada día". "Queremos que haya mucha participación y que transcurra todo con normalidad, que es lo que nos demostraría nuestro nivel democrático", ha rematado.