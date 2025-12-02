Cecam valora los datos en C-LM y destaca la evaluación "positiva" del mercado laboral a nivel interanual

TOLEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Mario Fernández, ha valorado este martes los datos del paro del mes de noviembre publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, apuntando al descenso de casi 350 personas respecto al mes de octubre, "una evolución que, comparada con noviembre de 2024, muestra un comportamiento interanual positivo del mercado laboral regional".

En este sentido, Cecam ha destacado en nota de prensa que, atendiendo a la tendencia de los últimos 12 meses, la caída del desempleo ha sido "más significativa que la registrada en 2024". En concreto, se ha producido una reducción superior a los 8 puntos, situándose en torno a 8,3 puntos, frente a los 6 puntos que se alcanzaron el año pasado, y superior a la media nacional.

El secretario general de Cecam ha reseñado igualmente el comportamiento del sector servicios durante el mes de noviembre, siendo el principal responsable de la minoración en los datos del paro de este mes, con 386 personas desempleadas menos.

No obstante, desde la Confederación se insiste en la necesidad de disponer de una radiografía completa del mercado laboral, una demanda que "las organizaciones empresariales vienen trasladando desde hace tiempo".

Así, la Confederación regional lamenta que el Ministerio "siga sin proporcionar un dato clave para entender con precisión la situación del empleo como es el número y distribución de los trabajadores fijos discontinuos". Cecam considera que esta información es "fundamental" para conocer el tiempo real de trabajo de estos profesionales y para evaluar de manera rigurosa la evolución del empleo en la región.

"La ausencia de este dato --ha subrayado el secretario general de Ceceam-- dificulta disponer de una visión completa y transparente del comportamiento del mercado laboral, ya que no se comprende que haya más personas trabajando pero que, al mismo tiempo, descienda el número de horas totales trabajadas".

Esto, alega, afecta a la productividad y a la competitividad de las empresas, que tienen que hacer frente además a "numerosas dificultades" como el incremento de la presión fiscal, el incremento de las cuotas a la Seguridad Social y el problema del aumento del absentismo, "un dato que mes tras mes sigue creciendo, que suponen 30.000 millones de euros de pérdidas para las empresas y para el Estado, siendo este un tema que debemos abordar cuanto antes", ha concluido.