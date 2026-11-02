Centro de coordinación mantendrá equipos de atención psicológica por el accidente de Urda hasta el miércoles

Reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) por el accidente ferroviario de Urda en las instalaciones del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1112 Castilla-La Mancha en Toledo. - JCCD. ESTEBAN GONZÁLEZ/JCCM

TOLEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa (Cecop) mantendrá equipos de atención psicológica en Urda al menos hasta el próximo miércoles, 4 de noviembre, tras el accidente ferroviario del pasado miércoles.

Así lo ha trasladado el psicólogo Guillermo Fouce en una atención a medios previa a la reunión en el Centro, en la que ha expuesto que su labor se dirige tanto a "los cuerpos de intervención" como a "los vecinos y vecinas".

Fouce ha expuesto que en estos momentos de "desescalada" su trabajo se centra en ofrecer a los profesionales de los servicios de emergencias una "ventilación emocional", a través de "contar qué es lo que les ha pasado, es donde nosotros empezamos a trabajar con ellos para elaborar, de alguna manera, esas emociones, para normalizar esas emociones".

"De hecho, nosotros mantendremos un punto de intervención y atención psicológica como mínimo hasta el miércoles en el municipio", ha insistido. El objetivo, ha aclarado, es "prever que no aparezcan dificultades" en el futuro.