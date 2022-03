CEOE Cuenca y Hosteleros lamentan que estudiantes CNEP prefieran alquileres porque "está generando economía sumergida"

CUENCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tanto la Confederación de Empresarios de Cuenca como la Agrupación de Hostelería de la provincia han lamentado que los estudiantes del Centro Nacional de Estudios Penitenciarios, que arrancó de forma oficial el pasado lunes, hayan preferido alojarse en pisos alquilados antes que en la oferta hotelera de la ciudad "porque se está generando así una economía sumergía".

Durante un desayuno informativo este viernes, tanto el presidente de los empresarios de la provincia, David Peña, como el presidente de la Agrupación de Hostelería, José Manuel Abascal, han recordado que el pasado mes de diciembre todos los hoteles de Cuenca que no pertenecen a cadena nacional "hicieron el esfuerzo de adaptar unas tarifas a los estudiantes que viniesen al CNEP".

Una oferta que, según han trasladado los propios hoteles a la CEOE, "casi ningún estudiante ha preferido, porque se están yendo todos a pisos o habitaciones compartidas, pero de alguna forma sí está contribuyendo a la hostelería en la calle".

En este sentido, Peña ha querido lanzar dos mensajes. Un primero recordando que "quien pagan los impuestos son los hoteles", y un segundo asegurando que "la economía que se genera en alquileres de pisos es una economía sumergida, ese dinero va a los bolsillos de los propietarios, y nada contribuye al desarrollo económico de la provincia".

SITUACIÓN "QUE SE VEÍA VENIR"

Por otro lado, el presidente de los hosteleros de la provincia y uno de los cuatro vicepresidentes de CEOE Cuenca ha asegurado que la situación actual "es la que se veía venir".

Según Abascal, tenían un informe previo en donde se decía que la situación con los estudiantes del CNEP "iba a desarrollarse como se está desarrollando", pero de todas formas se ha alegrado de la llegada de estos estudiantes porque "todo es bueno para la ciudad y está generando un movimiento que se multiplicará en otros sectores".

Además, a juicio del presidente de los hosteleros, la diferencia de precio entre los hoteles y los establecimientos "era de dos o tres euros", "lo que pasa que la gente ha hecho sus cuentas".

"Lo que los estudiantes han hecho ha sido ahorrarse la mitad de lo que les van a pagar por dietas diarias, y con la otra mitad que les va a sobrar los van a usar para uso y disfrute de lo que ellos quieran", ha subrayado Abascal.

En la misma línea que Peña, ha incidido en que "la diferencia entre hoteles y alquileres es que nosotros pagamos IVA e impuestos, cosas que en una casa no van a pagar". "Si las empresas pagan un IVA para desarrollar una actividad, lo lógico es que ese IVA vaya corriendo, no que entre en un pozo y se pierda", ha expresado.

Por otro lado, cree que "podrían haber cabido los 950 funcionarios de golpe en la ciudad visto lo visto", una situación "que habría ayudado más gente a poder ganar un dinero, pero ahora se ve que los propietarios de las casas van a ganar por partida doble".

Por último, Abascal ha asegurado que "se acaba de demostrar que Cuenca necesita más creatividad, porque se está viendo que en la ciudad cabe más gente, más movimiento y además es necesario porque esta semana los hoteles están al mínimo, con unas capacidades de ocupación ridículas", ha concluido.

CRÍTICAS DE MARTÍNEZ GUIJARRO

Estas declaraciones vienen después de que semanas atrás el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, asegurara sobre el Cetro Nacional de Estudios Penitenciarios que "no se puede pedir apostar por Cuenca y que luego algunos empresarios no lo hagan".

En este sentido, Martínez Guijarro declaraba que "no se puede estar reclamando permanentemente que se apueste por la ciudad de Cuenca y cuando alguien apuesta por la ciudad, algunos empresarios no lo hacen. Eso no puede ser". En ese sentido, pedía el número dos del Ejecutivo regional que "todo el mundo vaya en la misma dirección".

"Alguna reflexión debería hacer la agrupación de hostelería al respecto", subrayaba el vicepresidente, aunque dejaba claro que "la inmensa mayoría de empresarios de la hostelería han respondido maravillosamente", por lo que hablaba "de algunos empresarios concretos".