Cerca de 400 docentes se forman en Toledo en unas jornadas nacionales para abordar los proyectos de Erasmus

Cartel de las jornadas de movilidad Erasmus+ de Educación Superior. - SEPIE

TOLEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Campus de la Fábrica de Armas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Toledo acoge este miércoles y jueves las jornadas de movilidad Erasmus+ de Educación Superior, una cita en la que cerca de 400 docentes de centros educativos de Formación Profesional y Grado Superior de toda España se van a formar a la hora de gestionar de la mejor manera a los alumnos provenientes de programas de intercambio.

Una jornada que ha sido inaugurada por el director de la Unidad de Comunicación y Apoyo a la Dirección del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), José Manuel Sánchez; el director general de Formación Profesional del Gobierno regional, José Rodrigo Cerrillo; y el vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales de la UCLM, Raúl Martín.

Miguel Ángel Milán ha explicado que en estas jornadas se va a indicar a los docentes participantes "cuáles son los objetivos" para iniciar estos proyectos de intercambio estudiantil en el curso académico 2026/2027 recién comenzado.

Además, el evento no está únicamente pensado en cómo gestionar "de manera efectiva" estos proyectos sino también en "como difundir todos los resultados de todo lo que consiguen a través de estas movilidades".

Movilidades que, ha aclarado, ocupan tanto a estudiantes que van a realizar prácticas en empresas a nivel europeo como a docentes que también van a formarse en diferentes países del continente en diferentes disciplinas y áreas de investigación.

MOMENTO DE TRANSICIÓN

Por su parte, el vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales de la UCLM, Raúl Martín, ha incidido en que para la Universidad regional es "un placer" ser los anfitriones de unas jornadas que "marcan la apueseta por la internacionalización de la universidad".

Martín ha explicado que estas jornadas llegan en "un momento muy importante" y "de transición", ya que actualmente se está en un "punto de inflexión" entre la finalización del programa Erasmus Plus 2021-2027 y el comienzo del proyecto 2028-2034.

Así, el vicerrector ha destacado que, durante el periodo 2021-2027, la UCLM ha conseguido alrededor de unos 29 proyectos de asociación y ha gestionado un total de casi diez millones de euros para realizar dichas movilidades.

Asimismo, ha apuntado que durante este curso hay alrededor de 650 estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha que han salido a otras universidades a realizar este periodo de estudios, además de otras movilidades de corta duración que se van llevando a cabo durante el curso.

"Los números de movilidad de la Universidad siguen creciendo y los estudiantes siguen viendo la utilidad de estas estancias para su formación", ha puesto de manifiesto.

C-LM, REFERENTE EN INTERNACIONALIZACIÓN

Finalmente, el director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo, ha puesto el foco en que Castilla-La Mancha se convierte con estas jornadas en una región "referente" en la internacionalización fruto de su colaboración con el Sepie y también con la UCLM.

Una iniciativa, que, ha deseado, espera que sirva no solo para adquirir "nuevas experiencias y metodologías" sino también para "escalar en nuestra región en este tipo de proyectos" que, ha añadido, en los últimos cinco años han permitido que más de 3.700 alumnos y docentes hayan podido hacer estancias en el extranjero.

Cerrillo ha remarcado que, durante los últimos cinco años, el Gobierno regional ha multiplicado "por diez" la inversión que venía haciendo en la materia "gracias a la aportación del Ministerio de Educación", pasando de "apenas dos millones de euros" a más de 20.

Asimismo, también se ha duplicado la asociación estratégica, que son, ha detallado, "consorcios para la innovación y la investigación en el ámbito de la educación superior".