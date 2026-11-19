VIII Foro Mujeres Cooperativistas, organizado por Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha en Tomelloso, bajo el lema 'Promocionando la Igualdad'. - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS

CIUDAD REAL 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de mujeres cooperativistas procedentes de todos los puntos de la región, participan en el VIII Foro Mujeres Cooperativistas, organizado por Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha en Tomelloso bajo el lema 'Promocionando la Igualdad', una edición que persigue reconocer el papel de las mujeres como "líderes y agentes de cambio" dentro de las cooperativas, dejando atrás "su función tradicional que durante años las relegó a un segundo plano como colaboradoras invisibles".

El acto inaugural ha contado con la consejera de Igualdad, Sara Simón,; el director general de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha; Juan Miguel del Real; el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro y la directora general de CaixaBank en Castilla-La Mancha, Noelia Pérez, tal y como ha informado Cooperativas en nota de prensa.

Durante la inauguración, Juan Miguel del Real ha explicado que el Foro de Mujeres Cooperativistas constituye uno de los eventos centrales de la agenda de actividades de la organización, recordando que desde su puesta en marcha persigue dos objetivos: visibilizar y poner en valor el papel de las mujeres en el medio rural y en el sector agroalimentario y fomentar la participación, cada vez mayor, de las mujeres socias en los órganos de dirección de las cooperativas.

En este sentido, destacó que "entendemos que nuestras cooperativas van a ser mejores con mayor participación de la mujer en la vida orgánica y en la toma de decisiones de nuestras empresas". Asimismo, aseguró que el trabajo realizado durante los últimos años está dando sus frutos con un incremento del número de mujeres que presiden cooperativas, formando parte de consejos rectores o incorporándose a las plantillas.

"Son indicadores que nos hacen ser optimistas, si bien somos conscientes de que queda mucho por hacer y, por tanto, tenemos que seguir trabajando para favorecer la igualdad plena", ha añadido.

Simón ha elogiado el compromiso de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha con la igualdad de oportunidades. En su intervención ha recordado que la organización cuenta con un Plan de Igualdad desde 2015, "cuando hablábamos mucho de igualdad y de la incorporación de la mujer a todos los ámbitos de la vida, pero quizá no era tan sencillo dar ese paso y esta entidad lo dio".

Para la consejera de Igualdad, Cooperativas Agro-alimentarias se ha convertido en un referente en este sentido y lleva el compromiso con la igualdad "en su ADN", como demuestran iniciativas como este Foro que da voz a las mujeres del mundo agrario, favorece compartir experiencias y proyectos y "servirá para que otras muchas mujeres puedan recorrer el mismo camino".

Simón se ha referido a cifras que confirman que se están "dando pasos muy positivos", que reflejan que van "en la buena dirección", pero apelando a que se debe hacer un "esfuerzo mayor para alcanzar la paridad". En concreto, la titular de Igualdad ha apuntado a que las mujeres cooperativistas representan ya un 30% de las personas socias, aunque el porcentaje de mujeres que forman parte de sus consejos rectores ronda el 12%.

EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES

Javier Navarro ha dado la bienvenida a las participantes y ha agradecido a Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha la elección de Tomelloso para celebrar este encuentro.

Además, ha destacado que el Foro tiene lugar en el Año Internacional de la Mujer Agricultora declarado por Naciones Unidas, una circunstancia que, a su juicio, "marca el momento de pasar de los reconocimientos simbólicos a las mujeres en el mundo rural y agrario, a los hechos tangibles".

Asimismo, ha subrayado la evolución que se ha producido en los últimos años al pasar de una situación en la que muchas mujeres desempeñaban un papel invisible o secundario en las explotaciones agrarias y cooperativas, a otra en la que cada vez son más las que dirigen su propia explotación o acceden a puestos de responsabilidad en sus cooperativas. "Una sociedad que vive en igualdad es una sociedad más justa, más libre y más eficiente", ha afirmado.

Por último, la directora comercial de CaixaBank en Castilla-La Mancha ha manifestado el compromiso de la entidad con el sector agroalimentario y con el desarrollo del medio rural a través de AgroBank.

Ha explicado que la implicación de la entidad en este encuentro responde a dos líneas de actuación: el apoyo al mundo rural y el respaldo al sector agroalimentario, especialmente en una comunidad autónoma donde la entidad cuenta con 102 oficinas; 49 especializadas en el segmento AgroBank, "todas con un equipo de gestores especializados y formados para dar el mejor servicio y sobre todo con todos los productos y servicios a la vanguardia para este sector tan importante en la economía castellano-manchega".