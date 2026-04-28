El V Certamen de Novilleros 'Domingo Ortega' de Diputación contará con dos semifinales y una gran final en Talavera

Presentación del V Certamen de Novilleros 'Domingo Ortega'. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La V edición del Certamen de Novilleros sin Picadores 'Domingo Ortega' de la Diputación de Toledo contará con siete clases prácticas --una más que en la edición anterior-- que comenzarán este viernes, día 1, además de dos semifinales el 30 de agosto en Borox y el 13 de septiembre en Yepes, y una gran final que se celebrará en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina el próximo 26 de septiembre.

Este año, la Escuela Taurina 'Domingo Ortega' participará en la cita con alumnos "muy nuevos", que se medirán con los de otras regiones para alcanzar un puesto en la final, que se medirán a alumnos de las escuelas taurinas de Alicante, Guadalajara, Madrid, Ciudad Real, Albacete, Valencia o Sevilla.

Así se ha puesto de manifiesto durante la rueda de prensa de presentación que ha tenido lugar este martes, con la participación del vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romera; el director de la Escuela Taurina 'Domingo Ortega', Eugenio Mora; Tomás Martín-Peñato, en representación de la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Toros de Toledo, y el propietario de la Plaza de Toros de Talavera de la Reina, Antonio Rubio.

El calendario arrancará en el mes de mayo con clases prácticas este viernes, 1 de mayo, en Lominchar, con novillos de la ganadería El Capricho; el 2 de mayo en Pelahustán, con reses de Toros de la Plata; el 9 de mayo en Los Navalucillos, con novillos de Belén Ortega; y el 24 de mayo, en Nambroca, con reses de Márquez Mayoral. La actividad continuará el 9 de agosto en Argés, el 17 en Quismondo y el 22 en Esquivias.

Romera ha puesto en valor durante su intervención el "gran trabajo" de la Escuela Taurina 'Domingo Ortega', la cual suma hasta 50 alumnos que están entre los 12 y los 22 años, y que el pasado año "intervino en más de 70 festejos".

Paralelamente, el vicepresidente ha agradecido al propietario de la Plaza de Toros de Talavera de la Reina por la cesión "gratuita" de este espacio para la celebración de la gran final del 26 de septiembre.

ESCUELAS "DE MÁXIMO NIVEL"

De su lado, Eugenio de Mora ha resaltado el papel de este certamen, que para la Escuela Taurina es "la columna vertebral" de todo lo que realizan y ofrece la posibilidad a sus alumnos de "torear en público, de torear novillos y de también medirse con alumnos de otras escuelas".

De estas últimas, ha destacado que "son escuelas de máximo nivel", con las que espera que se produzca "rivalidad". Al hilo de ello, Mora ha comentado que los alumnos de la 'Domingo Ortega' que se presentan este año al certamen son "muy nuevos", lo que supone "un arma de doble filo" ya que pueden llevarse "sorpresas", o puede ser "para malo", dependiendo de su desempeño.

"Están todos prácticamente muy parecidos en el número de festejos, todos han matado cuatro, cinco, nueve...." y son "muy nuevos", lo cual evidencia, a juicio de Eugenio de Mora, que son "toreros muy nuevos y que bueno, va a ser una oportunidad para ellos".

REPUTACIÓN NACIONAL

Por su parte, desde la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Toros se ha valorado que el certamen esta logrando repercusión a nivel nacional, "teniendo una reputación como trofeo ya importante". Martín-Peñato ha agradecido a los chavales su trabajo y les ha trasladado "mucho ánimo".

Según ha explicado, cada año logran "con más facilidad" que acudan los alumnos invitados de otras regiones, que es "algo que va a beneficiar a todos".

Por último, el propietario de la Plaza de Toros de Talavera de la Reina ha aseverado que la Ciudad de la Cerámica "siempre va a tener las puertas abiertas en todos los sentidos" para apoyar y difundir la tauromaquia y ha dado la enhorabuena a la organización del certamen por todo lo que significa esta cita y el "esfuerzo que se está haciendo".

Castilla-La Mancha Media emitirá tanto las semifinales como la gran final en la plaza de toros de Talavera de la Reina.