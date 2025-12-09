CESM-CLM impugna servicios mínimos de huelga sanitaria por atacar contra este derecho "imposible de ejercer"

Rueda de prensa del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) con motivo del inicio de la huelga. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha avanzado que ha presentado un recurso de impugnación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM), tras la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ante unos "servicios mínimos desproporcionados" con motivo de la huelga autonómica en el Sescam y a nivel nacional que tendrá lugar los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre.

A su juicio, "superan ampliamente los establecidos en las huelgas del 13 de junio y del 3 de octubre, cuando incluso se fijaron mínimos equivalentes a un día festivo" y consideran que "igualan o exceden la actividad ordinaria de muchos centros".

"Carecen de justificación técnica homogénea, impactan directamente en el contenido esencial del derecho fundamental de huelga, convirtiéndolo en un acto simbólico y prácticamente imposible de ejercer".

En rueda de prensa, desde el Sindicato Médico han señalado que el recurso "no ha sido una decisión sencilla, pero si necesaria para defender un derecho constitucional que pertenece a todos los trabajadores".

Así han tildado esta huelga como "una movilización de enorme importancia, motivada por el deterioro progresivo de las condiciones laborales de médicos y facultativos y la necesidad urgente de corregir los déficits estructurales que sufre la sanidad pública".

Sobre la huelga autonómica en el Sescam centrada en la recuperación de derechos bloqueados desde hace más de 12 añosm, el punto esencial de la convocatoria autonómica es "la reactivación inmediata de la carrera profesional en el Sescam, suspendida desde 2012". "Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma de España que no reconoce nuevos grados, lo que supone una discriminación sin precedentes para miles de médicos y facultativos".

Exigen al Gobierno de Castilla-La Mancha que incluya en los presupuestos de 2026 la dotación económica necesaria para desbloquear este derecho, reconocido en todo el país. Además, demanda el CESM un "ajuste real de las plantillas de médicos y facultativos a las necesidades asistenciales", la "reducción de la sobrecarga asistencial que compromete la salud laboral de los profesionales y la calidad de la atención".

Demandan la actualización urgente de la normativa de guardias físicas y localizadas, mejoras en las condiciones del personal Residente, garantizando descanso, supervisión adecuada y retribuciones justas y el cumplimiento íntegro del Acuerdo de Atención Primaria, autogestión de agendas, ademásd el rRefuerzo de la seguridad y prevención de agresiones.

HUELGA NACIONAL

La huelga nacional surge del rechazo unánime al borrador del nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, al considerarse "insuficiente y alejado de la realidad y singularidad del ejercicio médico".

CESM nacional reclama un Estatuto Propio que establezca: Una clasificación profesional adecuada (A1+).

Con un mensaje a la ciudadanía, el sindicato afirma: "la huelga también es por ustedes". "La situación es ya insostenible: plantillas insuficientes, agendas saturadas, tiempos insuficientes para atender con calidad, demoras crecientes y desgaste profesional".

Todo ello repercute directamente en la asistencia que reciben los pacientes. Por eso alertan de que esta huelga no es contra la población, sino en defensa de una sanidad pública "segura, digna y sostenible".

"Pedimos a la ciudadanía comprensión y apoyo. Hoy paramos porque necesitamos que se nos escuche, pero también paramos para poder seguir cuidándoles mañana con el tiempo, la calidad y la humanidad que merecen", han asegurado desde este sindicato.