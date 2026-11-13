La CHS anuncia la licitación proyecto para encauzar el tramo urbano del arroyo de Letur y evitar inundaciones

Archivo - Obreros trabajando en la reconstrucción de Letur. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura ha anunciado la licitación de los servicios de redacción del proyecto de adecuación del encauzamiento y defensa contra inundaciones en el tramo urbano del arroyo de Letur (Albacete), por un valor estimado de 155.247,84 euros.

En dicho anuncio, que publica en su edición de este viernes el Boletín Oficial del Estado y recoge Europa Press, se indica que el plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación será hasta las 10.00 horas del 30 de noviembre.

Las ofertas o solicitudes se enviarán de forma electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Estado. Perfil de Contratante de la CHS. Plaza de Fontes, 1. 30001 Murcia, España.

La apertura de las plicas será telemática el 15 de diciembre de 2026 a las 12.00 horas.

En cuanto a las condiciones para participar, la CHS determina que las empresas tengan capacidad de obrar y que tendrán preferencia aquellas que tengan trabajadores con discapacidad.

De igual modo, no han de estar incursas en incompatibilidades, habrán cumplido con las obligaciones con la Seguridad Social y las tributarias. En el caso de las empresas extranjeras, tendrán que presentar declaración de sometimiento a la legislación española.