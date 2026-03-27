La CHT destina más de un millón de euros a conservación y explotación de la zona regable de La Sagra-Torrijos

Balsa de la zona regable de La Sagra-Torrijos. - CHT

TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, anuncia en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la formalización de contratos para la conservación y explotación de la zona regable de La Sagra-Torrijos en la provincia de Toledo por más de un millón de euros.

La Sagra-Torrijos fue aprobada por Real Decreto en 1985 como zona regable de interés general y en la actualidad la concesión abarca 1.133 hectáreas y un volumen máximo anual de 8,72 hm3. La concesión de aguas para riego se otorga a las Comunidades de Regantes constituidas al efecto, que, a través de sus órganos de Gobierno velan por el buen uso del agua y tienen la competencia para su distribución a través de su red secundaria y terciaria.

Los términos municipales de Toledo que comprende esta zona regable son Mocejón, Magán, Cabañas de la Sagra y Olías del Rey.

Los principales cultivos en esta zona son hortícolas, destacando el tomate, la cebolla y el pimiento. Entre las infraestructuras hidráulicas construidas en la zona regable de La Sagra-Torrijos que son objeto del contrato de conservación y mantenimiento se encuentran la estación elevadora de Higares, que toma el agua en el río Tajo y la impulsa al canal; las estaciones de bombeo del Sector I y Sector II; el canal de la Sagra, Subzona Oeste, de unos 16 kilómetros de longitud; la balsa de almacenamiento e impulsión del Sector I en el T.M. de Mocejón; la balsa de regulación de presión de Olías del Rey en el sector II, y, en el mismo término municipal, la balsa de almacenamiento e impulsión del Sector II que eleva el agua a la balsa citada en el punto anterior.

Ocho ofertas fueron recibidas, de las cuales 6 eran PYMEs. Los criterios de adjudicación se basan en aspectos técnicos y económicos. El valor de la oferta seleccionada es de 1.051.103,27 euros (sin IVA) presentada por la empresa Construcciones Alpi, S.A., considerada como PYME, pudiéndose presentar recursos en los 15 días hábiles posteriores a su publicación en el BOE.

Este anunció se enmarca en las licitaciones ofertadas en noviembre de 2025 por un valor estimado superior a los 49 millones de euros con el objetivo de mantener la funcionalidad y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas que gestiona el organismo.