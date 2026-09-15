La CHT suspende el trasvase Tajo-Segura tras detectar una rotura en el canal a su paso por Liétor

Tramo II del Canal Tajo-Segura. - CHT

ALBACETE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha informado de la suspensión del trasvase tras la detección, durante este lunes, de una rotura en el tramo 2 del mismo.

La afección se localiza en un punto del canal a su paso por el término municipal de Liétor (Albacete), en el tramo en el tramo previo a la Central Hidroeléctrica de Fontanar I, según ha informado la Confederación por nota de prensa.

Después de la detección inicial, durante la jornada del lunes, se procedió, como primera medida, al cierre del trasvase, con objeto de vaciar el canal y permitir la inspección minuciosa del tramo afectado, así como la valoración precisa de los daños existentes.

Como resultado de la primera evaluación, se evidencian graves daños por colapso en los paños de la solera y de los taludes del canal, así como importantes alteraciones en el terreno sobre el que se asientan.

TRASVASE TAJO-SEGURA

El trasvase Tajo-Segura fue inicialmente planteado en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 y posteriormente en el 'Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España. Complejo Tajo-Segura' de 1967.

Se procedió a su construcción unos años después y, finalmente, comenzó su explotación en 1979.

Esta infraestructura hidráulica, también conocida como acueducto Tajo-Segura, tiene una longitud de 292 kilómetros y conecta las cuencas del Tajo y del Segura, atravesando las cuencas del Guadiana y del Júcar, en la que utiliza el embalse de Alarcón como elemento de tránsito.

Transporta las aguas de la cabecera del Tajo previamente reguladas en los embalses de Entrepeñas y Buendía.

El marco normativo vigente también permite autorizar el trasvase de agua a la cuenca del Guadiana.

En función de las existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, se establecen niveles mensuales con arreglo a los que se acuerda la realización de los trasvases.