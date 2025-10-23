Cibra presenta el libro 'TO(le)DO con versos. Rutas nocturnas guiadas por la poesía de Isid(o)ro Moreno'

Nota de prensa

CIBRA,

TOLEDO, 23 Oct.

El festival del cine y la palabra (Cibra) ha presentado en el Salón Rico la el libro 'TO(le)DO con versos. Rutas nocturnas guiadas por la poesía de Isid(o)ro Moreno'.

Se trata de un recorrido por los mejores poemas dedicados a Toledo desde el siglo XI al XXI, acompañados por fotografías nocturnas de la ciudad en "una bella y cuidada" edición de Cuarto Centenario, ha informado Cibra en nota de prensa.

En la presentación han estado la presencia de la concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez Álvarez, Nerea Tello como representante de Cibra, Andrés Collado, el poeta más joven de los incluidos en el libro, que ha recitado su poema, y el presidente de la Rabacht, Eduardo Sánchez Butragueño.

Ha sido este quien ha presentado al autor del libro, Isidoro Moreno, destacando "sus humildes" orígenes campesinos y cómo se ha convertido en un investigador y profesor "destacado" de la Universidad Complutense de Madrid.

Seguidamente, el autor ha ofrecido un recorrido poético visual recordando que a Toledo "los soñadores la buscan, los pintores la copian y los poetas la cantan", en palabras del poeta venezolano Rufino Blanco Fombona.

Ha destacado Moreno que aquí escribió Yehudá ha-Leví los primeros versos en castellano. "Gonzalo de Berceo, Tirso se Molina, María de Zayas, Quevedo, Antonio Machado, Fina de Calderón... Toda la poesía de todos los tiempo pasa por Zocodover", ha añadido.

También han declamado sus versos el cantautor Carlos Ávila y Alfonso González Pintado. Alfredo Copeiro ha puesto el broche musical al acto interpretando su composición 'Toledo no es azul' de Juan Marco, un poema también incluido en el libro de Isidoro Moreno.