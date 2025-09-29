Cinco heridos tras colisionar un turismo contra una farola en Nombela

TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas este lunes tras la colisión de un turismo contra una farola en la localidad toledana de Nombela.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 6.51 en la avenida Río Alberche de este municipio toledano.

Un hombre de 39 años, otro de 44 y uno más del que se desconoce la edad han sido trasladados en una ambulancia de Urgencias al centro de salud de Escalona, mientras que otros dos varones, de 30 y 40 años, han sido enviados al hospital de Talavera en una ambulancia de soporte vital básico.

Hasta el lugar se han desplazado también efectivos de la Guardia Civil.