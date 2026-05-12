Cinco personas heridas, dos de ellas menores, en una accidente de tráfico en El Provencio

La colisión de los dos vehículos ha tenido lugar en la confluencia de las calles Pasos y Las Villas. - EUROPA PRESS

CUENCA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas en una colisión de dos turismos en el casco urbano del municipio conquense de El Provencio. Las cinco víctimas, un hombre de 36 años, dos mujeres de 33 y 21 años y dos niños de 8 y 11 años, han sido ingresados en el Hospital de Villarrobledo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 15.03 horas en la intersección entre las calle Pasos y La Villa del municipio conquense.

Tras el accidente, se ha movilizado un equipo médico de urgencias, así como dos vehículos sanitarios, una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado a los tres adultos y al menor de 8 años, así como una UVI móvil, que ha trasladado al menor de 11 años con heridas más graves.

También han acudido al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil que se encuentran investigando las circunstancias del accidente.