El cine "más crítico" se podrá ver en el Feciso en Toledo con sesiones gratuitas desde el próximo lunes

TOLEDO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (Feciso) ya tiene todo preparado para que el próximo lunes, 30 de septiembre, comience su vigésimo primera edición en Toledo, su sede principal.

Esta cita cinematográfica permitirá al espectador disfrutar de forma gratuita del cine "más crítico, educativo y de denuncia" hasta el próximo 9 de octubre, momento en el que Feciso empezará a viajar por distintas delegaciones castellano-manchegas extendiendo su edición hasta finales del mes de noviembre.

Este viernes se ha celebrado la presentación de la programación que Feciso 2024 desarrollará en Toledo encabezada por Tito Cañada, su director y junto a la diputada provincial Manuela Lominchar; Ana Pérez, concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Toledo; Mayka Díaz, directora de Instituciones de Caixabank en Castilla-La Mancha; Daniel Collado, gerente de la Asociación Plena Inclusión y Fernando Barredo, presidente del Círculo de Arte.

Además de contar con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Toledo, la consejería de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico, la Fundación La Caixa y Plena Inclusión CLM, Feciso vuelve a contar la colaboración de la Comisión Europea a través de su Oficina de Representación en España encargada de convocar el premio 'Valores de la Unión Europea' para promover el diálogo sobre los valores (dignidad humana, no discriminación) establecidos en el Tratado de Lisboa y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

En esta edición Feciso ofrece un programa de calidad "para todas las edades". Se llevará a cabo una importante actividad cinematográfica y educativa con unos 15 centros escolares de Toledo.

Aborda temas como la salud mental, el rechazo a lo diferente, la diversidad funcional, la infancia robada, la violencia de género, el acoso escolar o la inmigración, ha informado la organización en nota de prensa.

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS

Los cortometrajes siempre han sido la base de esta cita de cine social, una apuesta que se materializa con la celebración de la Gala de Entrega de Premios que está prevista para el próximo 6 de octubre en el Teatro de Rojas.

La entrada será libre y estará abierta a todo el público y, en ella, se anunciarán los trabajos ganadores en las distintas categorías. Para ello, un jurado formado por profesionales del séptimo arte y del sector social e inclusivo han tenido que visionar los más de 1.000 trabajos llegados de distintos puntos del mundo.

Con el fin de promover y difundirlos, la programación que se desarrollará en Toledo contará con varias sesiones de cine gratuitas en el Círculo de Arte en las que se proyectarán diversas selecciones de cortos (30 de septiembre y 1, 2 y 5 de octubre).

No faltarán esta edición los largometrajes de cine social internacionales como 'Bye, Bye, Tiberias' de Hiam Abbass (Palestina) que podrá verse el 3 de octubre, al día siguiente será el turno de 'Chlopi'. (En nombre de la tierra) de los cineastas polacos DK Welchman y Hugh Welchman y candidata a los premios Oscar 2024. Posteriormente, este ciclo de películas se trasladará a la Escuela de Arquitectura en la que los espectadores disfrutarán de la inglesa 'How to have sex' de Molly Manning Walker (7 de octubre) o de 'Between silence and sin. Ana Blandiana' de Diana Nicolae (9 de octubre), entre otras.

La programación se completará con diversas actividades como la ya tradicional sesión de cine mudo que tendrá lugar el 5 de octubre a las 19.00 horas en el Círculo de Arte y en la que se proyectará el clásico 'Fantasía' de Disney con música en directo del grupo Punsebalukenzo creada exclusivamente para la ocasión.

Además, el 1 de octubre la actriz Ruth Gabriel presentará a las 18.00 horas en el Circulo de Arte su nuevo libro 'Mujeres de cine' en el que, junto con la ilustradora Fraules, homenajea a las actrices que con su trabajo y su arte dejaron su impronta en la historia del cine español.

Tras esta visita a Toledo, el Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha comenzará su viaje por distintas sedes de la localidad entre las que no faltarán: Cuenca, Olías del Rey, Rielves o Torrijos. De esta forma, la 21 Edición de Feciso 2024 llegará a su fin a finales del mes de noviembre.

Un festival que, como ha recordado la diputada provincial Manuela Lominchar, "apuesta por un cine que se aleja de lo convencional y comercial, para abordar temas de actualidad que nos hacen recapacitar, que nos abren la mente a realidades que, en muchos casos, tratamos de no mirar de frente. Un cine que nos habla de problemas complejos, intentando poner a nuestra sociedad frente al espejo", ha informado la Diputación en un comunicado.

De su lado, la concejal de Cultura ha defendido la importancia de este festival en materia de sensibilidad y concienciación para crear una sociedad más justa y solidaria y en la que se respeten los derechos humanos. Además, ha recordado que el festival tiene otras acciones paralelas en colegios, en el Campus Universitario y en el Hospital Nacional de Parapléjicos. "Nos parece muy importante que desde muy pequeños los niños interioricen estos valores de tolerancia y respeto a los derechos humanos", ha informado el Ayuntamiento de Toledo en nota de prensa.