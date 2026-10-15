Cipriano Arteche dejará el Colegio de Abogados de Ciudad Real tras 24 años como decano

Cipriano Arteche. - COLEGIO DE ABOGADOS DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cipriano Arteche dejará de ser decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real después de 24 años en el cargo y seis elecciones consecutivas, tras confirmar este jueves que no volverá a presentarse a la reelección.

Arteche ha realizado el anuncio durante la jornada de jura o promesa de nuevos letrados celebrada en la sede del Colegio de Abogados de Ciudad Real, después de ser preguntado directamente por sus planes ante el próximo proceso electoral.

"Después de 24 años de decano y seis elecciones consecutivas, ha llegado el momento de dejar ya este tema", ha afirmado.

Según ha avanzado, las próximas elecciones se convocarán en diciembre, mientras que el relevo efectivo al frente del Colegio se producirá previsiblemente entre febrero y marzo.

El decano ha explicado que su intención ahora es facilitar una transición ordenada para que la persona que le suceda pueda abrir una nueva etapa manteniendo una continuidad razonable en la institución.

Arteche ha dejado claro que seguirá a disposición del Colegio y de sus órganos de gobierno una vez abandone el cargo.

Durante su comparecencia, Arteche ha aprovechado también para hacer balance de algunos de los proyectos impulsados durante su última etapa al frente del Colegio.

Entre ellos, el nuevo servicio de asesoramiento frente a las ocupaciones ilegales de viviendas, acordado con el Ayuntamiento de Ciudad Real, o el servicio de orientación jurídica penitenciaria que presta la institución en los centros de Herrera de la Mancha y Alcázar de San Juan.

También ha destacado la implantación de nuevas herramientas digitales para los colegiados, la formación en competencias digitales o el trabajo desarrollado junto al Consejo General de la Abogacía Española para sacar adelante la pasarela al RETA de los mutualistas, cuyo desarrollo reglamentario continúa pendiente.

A ello ha sumado las reivindicaciones mantenidas en materia de turno de oficio y asistencia al detenido, donde ha reclamado más medios y un mayor número de profesionales.