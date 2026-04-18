Ciudad Real arropa a Emilio Calatayud, que ya es oficialmente Hijo Predilecto de la ciudad

Emilio Calatayud Pérez Es Oficialmente Hijo Predilecto De Ciudad Real. - AY CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Emilio Calatayud Pérez es oficialmente Hijo Predilecto de Ciudad Real. El Teatro Quijano ha sido el escenario escogido para la celebración del acto protocolario de su nombramiento en una emotiva ceremonia en la que el reconocido juez de menores se ha mostrado muy agradecido y emocionado.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha sido el encargado de hacerle entrega de la medalla de la corporación y del pergamino en el que se recoge el acuerdo plenario adoptado por la unanimidad de todos sus integrantes el pasado 31 de octubre de 2025.

En su intervención ante los asistentes, Emilio Calatayud ha compartido su trayectoria vital que le llevó desde la infancia y primera juventud en Ciudad Real a convertirse con el paso de los años en juez de menores, desarrollando su carrera profesional principalmente en Granada.

De hecho él se define como "manchego del Albaicín" y aunque son muchos los años en los que ha residido y ejercido profesionalmente en la ciudad andaluza, ha reconocido que guarda muchos recuerdos de su vida en Ciudad Real.

Calatayud ha pronunciado un discurso muy personal, plagado de referencias familiares y de las intensas vivencias que tuvo con sus primeras amistades en la capital. El Hijo Predilecto de Ciudad Real ha asegurado que es "un honor" recibir la distinción que le ha otorgado la corporación municipal, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real ha mostrado su orgullo y el de toda la capital por la valía humana y profesional de Emilio Calatayud, del que ha afirmado "que es un manchego del Albaicín universal que representa los valores de esta ciudad".

Francisco Cañizares ha alabado la "personalidad extraordinaria" del nuevo Hijo Predilecto, le ha agradecido "la labor impagable" que ha realizado en el camino hacia una "justicia mejor" y ha ensalzado su "enorme humanidad". El primer edil ha subrayado que el reconocimiento a Calatayud "hace más grande a nuestra ciudad".

De su lado, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha señalado que el magistrado ha sabido ofrecer "condenas novedosas que han servido no solo para corregir conductas, sino para ofrecer oportunidades a quienes se han equivocado", trasladando a la sociedad el mensaje de que "todo el mundo merece una segunda oportunidad", ha informado la Diputación en nota de prensa.

El nombramiento de Hijo Predilecto es la mayor de las distinciones que la capital puede otorgar a sus ciudadanos. La ciudad ha querido arropar a Emilio Calatayud en una celebración como la que se ha vivido en el Teatro Quijano, que lucía su aforo prácticamente lleno de público (tanto representantes de la corporación municipal, de otras administraciones, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Universidad, de numerosas entidades y colectivos sociales de muy diversa índole, así como ciudadanos a título particular).

Los integrantes del Coro de Cámara Oretania han sido los encargados de poner la nota musical en un acto muy emotivo que ha contado también con la intervención de su hija Alba.