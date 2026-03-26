Ciudad Real avanza en la planificación de su Fashion Week 2026 y nuevas medidas de impulso al comercio local

Reunión de la Mesa de Comercio de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha celebrado una nueva reunión de la Mesa de Comercio, en la que se han abordado distintas iniciativas orientadas a la dinamización del tejido comercial de la ciudad, con especial atención a la planificación de la próxima edición de la Ciudad Real Fashion Week y a nuevas líneas de apoyo al emprendimiento.

La concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres, ha destacado que uno de los principales puntos del encuentro ha sido la evaluación de la Ciudad Real Fashion Week 2025, que "se cerró con resultados muy positivos, superando los 1.800 asistentes presenciales a los diferentes desfiles celebrados en distintos espacios de la ciudad, así como con la participación de 60 personas en los cursos y talleres organizados".

Asimismo, durante la reunión se han definido las bases organizativas de la edición de 2026, cuya celebración está prevista para la semana del 11 al 16 de mayo, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa. En este sentido, se han analizado los objetivos estratégicos del evento, así como el diseño de las distintas actividades que conformarán la programación.

Torres ha señalado que, de forma paralela a la Fashion Week, "se pondrá en marcha una acción específica para activar y dinamizar el comercio local, fomentando la compra en los establecimientos de la ciudad". En este marco, se están estudiando las distintas iniciativas a desarrollar y los hitos que marcarán esta campaña comercial.

Otro de los asuntos tratados ha sido la reedición de la subvención 'Ciudad Real Emprende', que se convocará coincidiendo con la celebración de la Fashion Week y las acciones de dinamización comercial previstas para el mes de mayo.

Finalmente, la Mesa de Comercio ha sido informada del próximo curso impulsado por el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (Impefe), centrado en el relevo generacional en los negocios.

Esta formación está dirigida tanto a personas interesadas en traspasar su actividad como a quienes buscan asumir la continuidad de un negocio, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del tejido empresarial local.