Ciudad Real conmemorará el 75 a aniversario de la imagen de la Virgen de Alarcos, copatrona de la capital

CIUDAD REAL 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real conmemorará el fin de semana del 4 y 5 de octubre el 75 aniversario de la creación de la imagen de la Virgen de Alarcos, copatrona de la capital provincial.

Con motivo de esta efeméride, se ha preparado una programación especial en torno a la ermita situada en el Cerro de Alarcos, un lugar emblemático que cada año acoge la tradicional romería en honor a la Virgen cada Lunes de Pentecostés, una de las celebraciones marcadas del calendario festivo ciudadrealeño.

La presidenta de la Hermandad, Frasi López, junto con los concejales de Cultura y Participación Ciudadana, Pedro Lozano y Mar Sánchez, respectivamente, ha dado a conocer los actos previstos, que arrancarán el sábado 4 de octubre con una ofrenda de flores en la ermita a la imagen de la Virgen y una actuación folclórica a cargo del Grupo de Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado.

El domingo 5 se celebrará una misa a las 11.00 horas, tras la cual tendrá lugar una procesión por el Cerro de Alarcos con la imagen de la copatrona. La jornada concluirá con una comida de hermandad en las inmediaciones de la ermita.

Desde la Hermandad y el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a la participación de vecinos y devotos en una cita que, más allá de conmemorar la creación de la imagen, busca reforzar los lazos de fe y tradición que rodean a la Virgen de Alarcos, cuya romería constituye una de las expresiones religiosas y populares más arraigadas en Ciudad Real.