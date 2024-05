Ciudad Real pondrá en venta 15 viviendas de titularidad pública en la calle Cantábrico

CIUDAD REAL, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real va a poner a la venta 15 viviendas de titularidad pública situadas en la calle Cantábrico. Son 14 viviendas de dos dormitorios y 1 de tres dormitorios, con precios que oscilan entre 108.000 y 118.000 euros. Se trata de la primera iniciativa con la que el Consistorio reactiva su política municipal en materia de vivienda.

Así lo ha asegurado el alcalde, Francisco Cañizares, quien ha avanzado que en función de la demanda que se genere en este proceso el Consistorio se plantearía poder acometer nuevas promociones para dar respuesta a las necesidades reales de los jóvenes y de las familias, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Queremos poner a trabajar los recursos del Ayuntamiento en favor de la ciudad", ha señalado el primer edil, quien además ha lamentado la falta de actividad que ha tenido la Empresa Municipal de Servicios (Emuser) en los años de gobierno del PSOE.

Cañizares ha señalado que con esta primera venta el Consistorio reactiva su empresa municipal "de manera prudente", como vía para poder sondear también la problemática del acceso a la vivienda en la capital. El Consejo de Administración de la Emuser aprobará mañana las bases que regirán el proceso de venta de estas quince viviendas, que se adjudicarán mediante sorteo público ante notario.

Los interesados en su adquisición deben constar en el registro regional de demandantes de viviendas y desde el 21 de mayo hasta el 21 de junio tendrán de plazo para inscribirse en el registro municipal de demandantes. Los requisitos para poder acceder al sorteo son los establecidos en la normativa general autonómica.

La Emuser publicará en su página web toda la información necesaria de los pisos que se ponen a la venta, características y precios, así como el procedimiento para poder formar parte del sorteo.

Las viviendas proceden de una promoción municipal destinada en principio al alquiler con opción a compra que, finalmente no fueron adquiridas por particulares. Más de diez años después el consistorio las saca a la venta, un hecho que Francisco Cañizares ha lamentado que no llevaran a cabo los gobiernos anteriores y al que ahora da respuesta el nuevo equipo municipal de gobierno. Con ello, ha señalado, "vamos a subsanar lo que no se hizo anteriormente" y "vamos a explorar" la situación real del acceso a la vivienda que pueda tener la ciudad.