Ciudad Real presenta la primera agenda municipal de ocio en familia con propuestas todos los fines de semana

Portada de la agenda 'Ocio en familia' de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha editado una agenda municipal de ocio para disfrutar en familia en la que se integran todas las propuestas organizadas por las distintas áreas municipales desde marzo hasta junio de 2026.

La guía 'Ocio en familia' viene a dar respuesta a las demandas de las propias familias, que habían reclamado la necesidad de contar con un instrumento de información claro, ordenado y accesible para poder conocer toda la oferta de la capital Ciudad Real, según ha trasladado el Consistorio por nota de prensa.

La concejal de Familia y Mayores, Aurora Galisteo, acompañada por el concejal de Juventud e Infancia, Pau Beltrán, ha presentado la iniciativa en la que han venido trabajando de forma coordinada las áreas de Servicios Sociales, Mayores y Familia, Juventud e Infancia, Deportes, Participación Ciudadana, Turismo, Cultura y Educación para poder alumbrar esta agenda municipal con la que se pone en marcha "un plan de ocio en familia pensado desde la perspectiva de quienes lo van a disfrutar, que son las propias familias".

Se ha construido, añadía, una "programación coherente, complementaria y repartida a lo largo del trimestre".

Galisteo ha subrayado que por primera vez el Ayuntamiento de Ciudad Real ha editado una agenda de estas características con propuestas de actividades gratuitas, o de bajo coste, para todos los fines de semana "para que ninguna familia se quede fuera de ellas por motivos económicos".

Una guía que permitirá a las familias "poder planificarse con antelación, que las actividades no se solapen" y que cada fin de semana "Ciudad Real ofrezca alternativas de ocio educativo, saludable y accesible para todos los bolsillos".

La edil ha avanzado algunas de las citas más cercanas que incluye la Agenda municipal como la 'Degustación de fruta en sartén' organizada por la concejalía de Mayores y Familia, el concierto 'Music Héroes' de la concejalía de Infancia o la 'Ruta especial para familias por los pasos de Semana Santa" que ha programado Turismo'.

La guía ya se puede consultar desde hoy en la página web municipal y también se han editado 500 ejemplares en papel que se podrán retirar desde este miércoles en la Oficina de Turismo o en las dependencias de la concejalía de Familia, en el Centro Nieves Adán.

Además, Galisteo ha querido invitar a las familias a que recojan desde este miércoles en la Oficina de Turismo o en la concejalía de Familia (Centro Nieves Adán) la guía especial de Semana Santa editada para los más pequeños en la que podrán colorear los pasos de las Hermandades y Cofradías ciudadrealeñas.

Una iniciativa que ya contó con un gran respaldo el pasado año y que en esta ocasión se ha reforzado con motivo de la conmemoración del 20º aniversario de la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional de la Semana Santa de Ciudad Real