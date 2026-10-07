Ciudad Real promoverá la igualdad y la diversidad con una semana repleta de actividades entre el 17 y el 23 de octubre

Presentación de la III Semana de la Inclusión y la Solidaridad. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real volverá a celebrar, por tercer año consecutivo, la Semana de la Inclusión y la Solidaridad, con una programación que se va a desarrollar entre el 17 y el 23 de octubre impulsada por la concejalía de Servicios Sociales de la mano de numerosas entidades y asociaciones, con el objetivo de visibilizar la labor que desarrollan durante los 365 días del año y de paso fomentar la igualdad y la diversidad.

Por ello, durante la presentación, la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, ha querido comenzar agradeciendo "el compromiso diario de estas entidades y su cercanía, que valoramos muchísimo y consideramos imprescindible para construir una sociedad mucho más justa, más cohesionada y más humana".

De eso también trata una programación que va a contar con muchas actividades "de sensibilización, de participación, de convivencia y también de reconocimiento. Cada una de ellas tiene un valor especial porque nos va a ayudar a conocer otras realidades, a romper prejuicios, a visibilizar las capacidades y aportaciones de todas las personas, y sobre todo nos va a ayudar a recordar que la inclusión no puede limitarse a una fecha concreta, a una semana, sino que debe formar parte de la vida cotidiana de nuestra ciudad".

Por ello, se ha diseñado un amplio programa que "nos va a permitir compartir experiencias, aprender, dialogar y también fortalecer esos vínculos entre la ciudadanía y las entidades sociales", y lo va hacer como una nueva oportunidad para "reivindicar la importancia de la solidaridad, la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y el apoyo a quienes más lo necesitan, algo fundamental que debe estar en el centro de la agenda política de nuestra ciudad", ha aseverado Aurora Galisteo.

En la misma línea, Manuel Lorenzo, de la ONG Movimiento por la Paz, reconocía que para ellos el objetivo es que "la ciudadanía durante esta semana pueda acercarse a todas las actividades que desarrollamos y de este modo conozcan más a fondo el trabajo que hacemos", sin olvidar, por otro lado, "la colaboración y el trabajo conjunto en alianza con el Ayuntamiento, porque la inclusión no forma parte sólo de las instituciones, también de las asociaciones y la ciudadanía, que trabajamos para que todas las personas tengan una vida digna".

Durante la presentación, la concejal de Servicios Sociales ha estado acompañada por representantes de todas las entidades que participarán en esta Semana de la Inclusión y la Solidaridad, un total de 15, que son Solman, Accem, Pasarela Madrid Real, Inciso Integración, Mujeres Opañel, Fundación Cepaim, Cáritas, FEDAES, Movimiento por la Paz, Tierra Solidaria de Castilla-La Mancha, Manos Unidas, GeoAlternativa, Fundación Diagrama, Fundación Secretariado Gitano y Cruz Roja.