Ciudad Real reafirma su compromiso con los valores democráticos de la Constitución y anima a defenderlos

Izado de bandera durante el acto de conmemoración de la Constitución en Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real ha celebrado este viernes el acto institucional del Día de la Constitución en la plaza que lleva su nombre, donde se ha izado la bandera de España y se ha reivindicado la vigencia del espíritu de consenso que hizo posible la Carta Magna.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; la delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández; el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, han participado en el acto, donde han coincidido en la idea de la necesidad de preservar la democracia, los avances alcanzados desde 1978 y los valores que cimentaron la transición.

Cañizares ha destacado que España se encamina hacia el 50 aniversario de la Constitución, un periodo que ha definido como "el más fructífero, de mayor paz y de mayor desarrollo", al tiempo que ha subrayado que este logro es fruto del "consenso, el acuerdo y las cesiones" que realizaron quienes afrontaron los retos de la España de finales de los años setenta.

El alcalde ha llamado a profundizar en esos valores para fortalecer la convivencia democrática y ha reivindicado que estos actos, celebrados de manera conjunta por todas las instituciones, simbolizan esa voluntad de entendimiento entre quienes piensan distinto.

Por su parte, la delegada de la Junta en la provincia ha centrado su intervención en la importancia de recordar que celebrar la Constitución es celebrar también los años que llevamos viviendo en democracia.

Ha defendido que el sistema democrático ha proporcionado más libertad, igualdad, modernización y oportunidades que cualquier etapa histórica anterior y ha alertado sobre el auge de discursos que idealizan la dictadura, especialmente entre personas jóvenes.

"Nunca en España hemos tenido tanto progreso, tanta igualdad, tanta cohesión ni tantos derechos y libertades", ha afirmado, reivindicando el papel de la sanidad, la educación y la dependencia como motores de justicia social.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, ha recordado que la celebración coincide también con los "50 años de libertad" tras el final de la dictadura.

Ha señalado que la Constitución está hecha "por y para las personas" y que se refleja en los avances en servicios públicos y en los derechos conquistados por la ciudadanía en las últimas décadas.

Además, Broceño ha advertido de la existencia de "nostalgias peligrosas" y ha subrayado que la sociedad no puede permitirse retrocesos, insistiendo en la importancia de continuar ampliando derechos desde la concordia y el espíritu de la transición.

Finalmente, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, ha destacado que la Constitución ha proporcionado "los mejores años de nuestra historia reciente", con niveles de bienestar, justicia, solidaridad, dignidad e igualdad impensables en décadas anteriores.

Asimismo, ha defendido que la Carta Magna "no está caducada ni es vieja", sino que permite adaptarse a los nuevos tiempos manteniendo vivo el espíritu constitucional que inició la transición en 1975.

Valverde ha llamado a reivindicar y defender la Constitución "cada día" y ha considerado imprescindibles actos como el de hoy para reforzar su valor.

La conmemoración del 6 de diciembre ha concluido con la izada de la bandera de España en la plaza de la Constitución, un gesto simbólico que ha puesto el broche a una celebración que ha unido, un año más, a las principales instituciones de la provincia en torno a la defensa de la democracia y del marco constitucional.