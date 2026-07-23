Ciudad Real recomienda extremar las precauciones ante un episodio de intrusión de polvo sahariano - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real permanece atento a la evolución del episodio de intrusión de polvo sahariano que afecta al municipio y que está provocando un aumento de partículas en suspensión en la calidad del aire.

Ante esta situación, el Consistorio recomienda adoptar una serie de medidas preventivas para reducir la exposición, especialmente entre las personas más vulnerables.

El concejal de Movilidad, Miguel Hervás, ha explicado que "como consecuencia de la llegada de polvo sahariano, evolución previsible de uno o dos días, queremos trasladar a los vecinos una serie de recomendaciones para proteger su salud mientras dure este episodio".

En este sentido, el edil aconseja limitar la realización de esfuerzos físicos prolongados al aire libre, especialmente en el caso de personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, recién nacidos, niños, personas mayores y quienes desarrollan una actividad física intensa en el exterior.

"Se trata de unas medidas de prevención sencillas que contribuyen a reducir la exposición a las partículas en suspensión durante este episodio", ha señalado Hervás.

El concejal ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá atento a la evolución de la situación y mantendrá informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

Por último, Miguel Hervás ha hecho un llamamiento a la colaboración de los vecinos: "Pedimos a todos los ciudadanos que atiendan estas recomendaciones mientras se mantenga este episodio, con el objetivo de prevenir posibles afecciones y proteger, especialmente, a las personas con mayor riesgo".