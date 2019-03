Ciudadanos pide dejar de usar el silo "como arma arrojadiza" y aboga por que expertos opinen sobre su ubicación

Publicado 06/03/2019 13:20:13 CET

TOLEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha pedido dejar de usar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares "como arma arrojadiza" y ha abogado por que expertos independientes decidan si la localidad de Villar de Cañas (Cuenca) es el lugar adecuado para albergarlo o no.

Así se ha pronunciado la portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, preguntada por el nuevo seísmo que este martes se registró en Villarejo de Fuentes, situado a solo 15,5 kilómetros de la localidad en la que se pretendía ubicar esta instalación.

"Hay que solucionar" esta cuestión "de la manera más técnica posible" y "sacarlo del debate político y del tú más", ha apuntado.

"No es de recibo que llevemos más de diez años dándole vueltas a si sí o si no Villar de Cañas. Tiene que haber unos estudios independientes hechos por expertos que digan si ese lugar es apto para albergar el ATC. Si no lo es, se tiene que buscar otro sitio", ha dicho.