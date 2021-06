Ciudadanos pide a Sanz y Bernabéu que devuelvan sus actas de concejal en Cabanillas del Campo

GUADALAJARA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de Ciudadanos en Guadalajara, María Ángeles Rosado, ha pedido a Almudena Sanz Cerezo y José Manuel Fernández Bernabéu que devuelvan sus actas de concejal en Cabanillas del Campo porque "Cs tiene presente y futuro" en la localidad.

Rosado ha asegurado que no hay crisis en el partido, es más, "estamos sumando afiliados en diferentes localidades de la provincia", ha dicho.

Ha mostrado su respeto a la decisión de los concejales de Cabanillas pero les ha pedido que "tengan honor y cumplan con el Código Ético de Ciudadanos", concretamente, con el punto 17 donde dice que los ediles deben dejar el acta desde el mismo momento en el que se abandone el grupo institucional, según ha informado la formación naranja en nota de prensa.

Además, la coordinadora provincial de la formación naranja ha asegurado que Ciudadanos "tiene presente y futuro en Cabanillas" y ha explicado que "tanto la número 3, como la número 4, son afiliadas comprometidas con Ciudadanos, y tienen ganas y conocimientos más que suficientes para llevar a cabo una oposición útil para todos los vecinos del municipio".

Por este motivo, Rosado ha pedido a Sanz y Bernabéu que no "secuestren el acta" y ha pedido al alcalde de la localidad, José García Salinas, y al PSOE de Guadalajara que "no sean cómplices de esta deslealtad, porque en política hay tener honor, y no apoyar a quienes han demostrado no tenerlo".