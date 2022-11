CLM ve "gravísimo" que Cortes se queden sin declaración por 25N y desmiente que PP quisiera incluir la ley de 'sí es sí'

TOLEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha considerado "gravísimo" el que no se haya alcanzado un acuerdo en las Cortes castellanomanchegas para realizar una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, señalando que el hecho de que el PP no haya querido apoyar el texto es una "radicalización" de los 'populares' que las víctimas "no se merecen". Ha destementido que el PP no ha hecho "ninguna propuesta" al borrador de este texto, redactado por el Grupo Parlamentario Socialista.

En declaraciones a los medios, Fernández ha insistido en que los 'populares' no han hecho "ni una sola aportación, ni por escrito ni verbalmente", a la declaración propuesta por los socialistas, explicando que normalmente este texto suele ser redactado cada año por el PSOE y posteriormente el PP hace sus aportaciones, sistema que se realiza de esta forma "porque así lo prefiere el PP".

De esta manera, la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico ha querido desmentir a las fuentes del PP que detallaban a Europa Press que no se podía aprobar el texto "sin incluir una referencia a la gravedad de los hechos" ocasionados por la rebaja de penas que ha conllevado la puesta en marcha de la ley del 'sí es sí'.

Blanca Fernández ha puesto el foco en que el de Castilla-La Mancha se ha convertido este jueves en "el primer parlamento autonómico" que no ha aprobado una declaración institucional en este tema "por una decisión del PP y no de Vox".

"La unidad de acción en la región era motivo de orgullo e incluía a todos los partidos. Hoy el PP ha decidido salirse de esa unidad de acción y yo le quiero pedir con humildad a Paco Núñez que reconsidere la decisión", ha continuado.

En opinión de la consejera de Igualdad y portavoz, las víctimas "necesitan ver unidad" y que las instituciones y partidos les envíen "un mensaje claro", mientras que "el oportunismo político es algo que no cabe en relación a la lucha contra la violencia de género".