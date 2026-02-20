CMM busca personas solteras en Castilla-La Mancha para un nuevo programa de citas presentado por Frank Blanco

El presentador Frank Blanco - CMM

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha Media (CMM) ha abierto el proceso de selección para su nuevo programa de entretenimiento centrado en las citas y las historias personales. La cadena ha lanzado un llamamiento directo a los solteros y solteras de toda la región que estén dispuestos a vivir una experiencia única frente a las cámaras.

El formato estará presentado por Frank Blanco, uno de los rostros más reconocidos de la televisión en España. Con una sólida trayectoria en radio y televisión, Blanco conduce actualmente el concurso 'Atrápame si puedes' en CMM. Su estilo cercano, espontáneo y con gran capacidad para conectar con el público lo convierten en el conductor ideal para este nuevo proyecto centrado en el amor y las emociones reales.

El casting ya está en marcha y busca perfiles auténticos, sin importar la edad ni el lugar de procedencia dentro de Castilla-La Mancha. La iniciativa pone en valor la participación ciudadana, invitando a los castellanomanchegos a dar un paso al frente y compartir su historia personal en televisión, según ha informado el ente público en nota de prensa.

"Estamos muy ilusionados porque ya se está presentando gente al casting y estamos encontrando historias muy especiales", señala Frank Blanco. "Hay personas con muchísimas ganas de conocer a otras personas, de abrirse a la experiencia y, sobre todo, con muy buen rollo, que es fundamental para que este programa funcione".

Este nuevo lanzamiento se enmarca, además, en la celebración del 25 aniversario de CMM, una efeméride que la cadena está aprovechando para reforzar su vínculo con la audiencia y apostar por nuevos formatos que conecten directamente con la ciudadanía. La búsqueda del amor, las segundas oportunidades y las historias personales encajan con el espíritu de cercanía que ha caracterizado a la radiotelevisión pública desde sus inicios.

Con este proyecto, CMM no solo amplía su oferta de entretenimiento, sino que también reafirma su compromiso de servicio público en un momento simbólico de su trayectoria. El nuevo programa representa una evolución natural en su apuesta por contenidos participativos, donde los protagonistas son los propios castellanomanchegos.

Las personas interesadas pueden inscribirse de forma sencilla enviando un WhatsApp o llamando al 686 39 86 09. El equipo de casting quiere conocer historias reales, ganas de enamorarse y, sobre todo, actitud para disfrutar de una cita diferente, divertida y memorable.

Con este nuevo formato, CMM refuerza su apuesta por el entretenimiento de proximidad, apostando por contenidos que reflejan la identidad y las vivencias de su gente. La cadena vuelve así a convertirse en un punto de encuentro para los ciudadanos de la región, esta vez con el amor como protagonista.