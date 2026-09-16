CMM honra con una exposición el trabajo de todos sus profesionales en los 25 años de historia del ente público

Carmen Amores y Jordi García Candau repasan la exposición 25 Años Latiendo Contigo - CMMEDIA

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha Media ha inaugurado en sus instalaciones centrales la exposición '25 años latiendo contigo', una muestra que recorre el cuarto de siglo de historia de la radiotelevisión autonómica desde el inicio de sus emisiones hasta la actualidad.

La exposición, situada en el hall de las instalaciones centrales de CMM en Toledo, recoge los acontecimientos informativos, programas y contenidos que han marcado trayectoria de CMM como hemeroteca audiovisual de la región a lo largo de estos 25 años.

La exposición pone en valor el compromiso y la dedicación de las personas que han trabajado delante y detrás de las cámaras y los micrófonos. La exposición ha sido inaugurada por la directora general de CMM, Carmen Amores, y el primer director general de la corporación, Jordi García Candau, en un acto que ha contado con la participación de la plantilla de la radiotelevisión regional.

También han asistido presentadores de la casa, como Ramón García, Gloria Santoro, Frank Blanco, Sonia González, Raquel Martín Menor, Julián Cano o Mariló Leal, y de la emisora regional, como Óscar Castellanos, Carmen Martín, Judith Mateo, Fernando Chamizo, Roberto Lancha o Manuel Martín de la Vega, entre otros.

Amores ha subrayado la importancia de celebrar esta efeméride de la corporación: "Somos muy afortunados y tenemos el honor de hacer servicio público para esta comunidad". Además, la directora general ha puesto en valor el compromiso y la dedicación de la plantilla durante estos 25 años: "Tenemos unos profesionales estupendos. Esta casa tiene sentido por el trabajo que todos hacéis cada día".

Por su parte, García Candau ha recordado con emoción los orígenes de la corporación: "Siento una gran nostalgia de veros a todos los que empezasteis conmigo. La televisión y la radio consiguieron identificar a mucha gente de esta región en su propia televisión y radio".

Este trabajo reúne cientos de fotografías aportadas por los propios profesionales de CMM, que representan experiencias, recuerdos y acontecimientos informativos compartidos a lo largo de estos 25 años. Estas imágenes ponen en valor a todos aquellos que han hecho y hacen posible que Castilla-La Mancha Media siga siendo una realidad 25 años después de su inauguración.