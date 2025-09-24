Cocemfe Talavera aspira a tener nueva furgoneta adaptada en noviembre, para lo que Diputación colabora con 50.000 euros

El vicepresidente segundo de la Diputación y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Aria. - DIPUTACION TOLEDO

Una campaña solidaria persigue lograr el importe que resta hasta los 60.000 euros

TOLEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo respalda a Cocemfe Talavera en su objetivo de contar con una nueva furgoneta adaptada, aportando 50.000 euros de los 62.000 euros del importe total del vehículo. Para acometer la parte restante que queda --12.000 euros-- se ha presentado una campaña solidaria, con el fin de que el vehículo pueda estar disponible en noviembre.

El vicepresidente segundo de la Diputación y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, ha participado en la presentación de la campaña solidaria puesta en marcha para recaudar los fondos que aún restan para la adquisición del vehículo.

"Estamos encantados de haber podido subvencionar una parte muy importante del coste de esta furgoneta que tanto bien va a hacer a muchas personas en esta asociación. Hace tiempo me reuní para escuchar las necesidades de Cocemfe y, desde un primer momento, me trasladaron esta carencia: el medio de transporte es algo que solicitan muchas asociaciones de la provincia", ha señalado Arias.

Su incorporación será clave para trasladar diariamente a los usuarios de la asociación a talleres, terapias y actividades, favoreciendo así su autonomía personal, su inserción social y su formación profesional. La iniciativa lleva por nombre 'Furgoneta solidaria' y ha sido impulsada por la Fundación Futurart, que cada año selecciona un proyecto de ONG's o asociaciones del Tercer Sector como Proyecto Empresarial Solidario, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

En esta ocasión, las empresas y entidades asociadas a la Fundación han elegido a Cocemfe Talavera, "mostrando así su apoyo a la adquisición de este recurso imprescindible".

Cocemfe Talavera, con más de 35 años de trayectoria, trabaja por la plena inclusión de las personas con discapacidad física y/o sensorial en Talavera de la Reina y su comarca. "Creemos que para que las más de mil personas que pertenecen a esta asociación puedan seguir acudiendo a sus múltiples talleres o terapias y poder conseguir estos objetivos, es imprescindible tener facilidades para poder trasladarse", ha destacado Arias.

Además de esta ayuda, la Institución provincial ha colaborado este año con el recurso del comedor y las actividades de Laborterapia, y seguirá apoyando a esta asociación que realiza una labor ejemplar en la provincia.