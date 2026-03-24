Cofradía Santa Caridad de Toledo, la más antigua de España, celebra su 940 aniversario en el cupón ONCE del martes 31

Cupón de la ONCE con motivo del 940 aniversario de la Cofradía de la Santa Caridad de Toledo. - ONCE

TOLEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 940 aniversario de la Antigua, Ilustre y Real Cofradía de la Santa Caridad de Toledo, la más antigua de España, es el motivo del cupón de la ONCE del martes, 31 de marzo. Cinco millones de cupones difundirán por toda España esta efeméride.

El delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández Yebra, y Fernando Redondo, Mayordomo de Finados, han presentado este cupón.

La Antigua, Ilustre y Real Cofradía de la Santa Caridad de Toledo se funda en el año 1085, es la más antigua de España y se considera que es la cofradía más antigua del mundo. Su objetivo "era dar cristiana sepultura a los ajusticiados y a los fieles cristianos, a través de la petición de limosnas", ha informado la ONCE en nota de prensa.

El arzobispo Bernardo de Claraval bendijo la iniciativa y les entregó una cruz verde como símbolo. La cofradía fue adquiriendo funciones y privilegios, siempre ligadas a la caridad cristiana. Acompañaban entierros de reyes, prelados y presos, asistían a autos de fe.

El Greco "fue uno de sus cofrades, según consta en su archivo, en el que se conservan libros desde el siglo XVI". Los documentos anteriores se perdieron en un incendio. Su imagen es el Cristo de la Misericordia y Soledad de los Pobres, de autor anónimo. Es una talla románica, en madera policromada de finales del siglo XIII o principios del XIV.

Las andas son de madera, y en sus laterales se puede leer: 'DEVS CHARITAS EST' ('Dios es Caridad'). Va portada a hombros por los cofrades de ambos sexos vestidos con hábito. Los Penitentes visten hábito negro con capuz, sobre el brazo izquierdo una cruz verde, medalla de la Cofradía al cuello y portando faroles de vara. Cuenta con más de 250 miembros.