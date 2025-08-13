Colegio de Médicos de Ciudad Real denuncia una nueva agresión a una médica de Atención Primaria de Bolaños de Calatrava

CIUDAD REAL 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha condenado una nueva agresión verbal y amenazas sufridas por una médica de Atención Primaria de Bollaños de Calatrava durante su labor asistencial en el Centro de Salud de la localidad.

Según explican en nota de prensa, fue en la madrugada del 10 de agosto cuando un hombre y una mujer, disconformes con la valoración clínica realizada por la facultativa, comenzaron a proferir insultos de extrema gravedad, llegando a utilizar expresiones vejatorias y ofensivas contra su dignidad profesional y personal.

Asimismo, la médica recibió insinuaciones de violencia sexual, mientras el varón acompañante continuaba elevando el tono de los insultos.

En el transcurso del incidente, según el relato del Colegio de Médicos, el enfermero que atendía la consulta tuvo que intervenir físicamente para evitar que la mujer se abalanzara sobre la doctora con intención de agredirla.

Según la propia profesional, en este centro es frecuente que se produzcan situaciones de tensión, aunque es la primera vez que ella ha sufrido insultos y amenazas de tal magnitud.