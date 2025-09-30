La colisión entre dos turismos y un camión en la A-31 a su paso por Hellín deja cuatro mujeres heridas

ALBACETE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mujeres de 28, 34, 37 y 42 años han resultado heridas tras la colisión entre dos turismos y un camión en el kilómetro 71 de la A-31 a su paso por el término municipal de Hellín (sentido Murcia).

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, ha recibido el aviso del suceso a las 14.38 horas de este martes.

Las cuatro mujeres han sido trasladadas al hospital de Hellín. La de 28 años ha sido derivada en UVI, mientras que las tres restantes han compartido una ambulancia de soporte vital básico.

La Guardia Civil también se ha desplazado hasta el lugar.