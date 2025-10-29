El comercio minorista dispara el avance de sus ventas en Castilla-La Mancha al 7,4% en septiembre

El comercio minorista en España crece un 4,2% en 2024, superando la media europea - NIQ GEOMARKETING

MADRID/TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron en Castilla-La Mancha un avance interanual del 7,4% en septiembre, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que respecta al empleo, el comercio minorista elevó su ocupación en la Comunidad Autónoma un 0,6% en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en términos mensuales experimentó un descenso del 1,1%.

En septiembre, las ventas minoristas mostraron avances interanuales en todas las comunidades autónomas. Los mayores repuntes se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (+11,8% y +8,4%, en cada caso) y País Vasco (+8,3%), mientras que los más moderados se los anotaron Navarra (+1,7%) y Asturias (+3,2%).

En lo que respecta al empleo, se registraron ascensos interanuales en todas las regiones, menos en País Vasco (-1,2%). Las mayores subidas se dieron en Cataluña y en la ciudad autónoma de Ceuta, con alzas del 3,3% en ambos casos.

DATOS NACIONALES Las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 6,2% en septiembre, tasa 3,1 puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde el pasado mes de junio.

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 15 meses consecutivos de alzas.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación y del resto de productos aumentaron un 6,8% interanual en ambos casos, con avances del 6,7%, del 7,3% y del 8,6% en equipo personal, salud y equipo del hogar, respectivamente.

Asimismo, las ventas en las estaciones de servicio aumentaron un 3,1% en el noveeno mes del ejercicio en comparación con igual mes del año pasado.

Por modos de distribución, se registraron ascensos interanuales en todos ellos. Los repuntes más pronunciados de las ventas los presentaron las grandes cadenas (+9,5%) y el comercio electrónico (+8,6%), seguido de las empresas unilocalizadas (+6,4%), las pequeñas cadenas (+4%) y las grandes superficies (+0,6%).

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,2% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa cinco décimas inferior a la de agosto. Con el avance de septiembre, se encadenan ya 34 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 1,3% en septiembre respecto a igual mes del año pasado, tasa siete décimas por debajo de la registrada en agosto. Con el repunte de septiembre, el empleo en el comercio minorista suma 49 meses de incrementos interanuales consecutivos.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,5%, lo mismo que en el mes previo.

Dentro de la serie corregida, el mayor avance mensual se lo anotaron las grandes cadenas, con un aumento de su facturación mensual del 1%.

En septiembre, y dentro de la serie corregida, las ventas de los productos alimenticios subieron un 0,6%, mientras que las del resto de productos se incrementaron un 0,2%. En las estaciones de servicio, las ventas disminuyeron un 0,4% en el noveno mes del año.

En los nueve primeros meses del año, las ventas del comercio minorista se han incrementado una media del 4% respecto al mismo periodo de 2024 (+4,3% en la serie corregida), destacando los avances de las grandes cadenas (+6,2%) y del comercio electrónico (+4,2%).

EL EMPLEO DESACELERA SU RITMO DE AVANCE AL 1,3%

Por modos de distribución, los mayores aumentos interanuales de la ocupación en septiembre se observan en las grandes cadenas (+2,5%) y en las grandes superficies (+1,4%), seguido de las empresas unilocalizadas (+0,8%) y las pequeñas cadenas (+0,5%).

En términos mensuales, el empleo en el sector del comercio minorista retrocedió un 2,4%, destacando el descenso de las grandes superficies (-4,2%) y de las pequeñas cadenas (-5,1%).