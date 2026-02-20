Comienza a deliberar el jurado del juicio a enfermera por no atender a un joven que murió en Corral de Almaguer - EUROPA PRESS

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular del juicio que se celebra desde este miércoles a V.M.F., enfermera acusada de un delito de omisión del deber de socorro por la muerte de C.M.P., un joven que falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Corral de Almaguer mientras jugaba un partido de fútbol el 27 de enero de 2018, ha comenzado su deliberación este viernes tras recibir el objeto del veredicto de manos del magistrado que preside el proceso.

De esta manera, el jurado, compuesto por cuatro mujeres y cinco hombres, ha comenzado su deliberación después de las XX.XX horas, momento en que ha recibido el objeto del veredicto de manos del juez.

Así, los componentes del jurado solo tendrán que determinar la culpabilidad o no de V.M.F., enfermera, después de que este pasado jueves la acusación particular, que detentan la madre y el hermano del fallecido, decidiera renunciar a la acción penal contra el médico A.M.A., que se encontraba, al igual que V.M.F. en el centro de salud de Corral de Almaguer en el momento de los hechos.

De esta forma, la acusación particular pide para la ahora única acusada una multa de 12 meses a razón de 24 euros diarios y, además, una pena accesoria de inhabilitación, debiendo indemnizar conjuntamente a los herederos de la víctima.

Por su parte, la Fiscalía ha decidido no acusar a V.M.F. y pide para ella la absolución.