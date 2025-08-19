Comienza la segunda fase de renovación de los sillones de las Unidades de Salud Bucodental de Atención Primaria en C-LM

La directora general de Cuidados y Calidad del SESCAM, Montserrat Hernández Luengo, ha visitado hoy la Unidad de Salud Bucodental del Centro de Salud Alcázar 2. - JCCM

CIUDAD REAL 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado la segunda fase del plan de renovación de los sillones odontológicos de las Unidades de Salud Bucodental ubicadas en los centros de Atención Primaria, tal y como ha anunciado este martes la directora general de Cuidados y Calidad del Sescam, Montserrat Hernández Luengo, durante la visita que ha realizado al Centro de Salud Alcázar 2, uno de los que ya cuenta con los nuevos equipos instalados en la primera fase.

Hernández Luengo ha señalado que de los 56 nuevos sillones que se van a renovar en la segunda fase, ya se han instalado cuatro en los centros de salud de Caudete, Tomelloso y en el de Buenavista (dos equipos), en la ciudad de Toledo. La inversión destinada a estos nuevos sillones, que vendrán a unirse a los 40 ya sustituidos meses atrás, supera el millón y medio de euros, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

"El Gobierno de Emiliano García-Page está acometiendo el mayor plan de renovación del equipamiento en la historia de las Unidades de Salud Bucodental de Atención Primaria para seguir avanzando con mayor calidad en el desarrollo de las prestaciones a las que pueden acceder los ciudadanos dentro del sistema sanitario público regional", ha afirmado la directora general.

Durante la visita que ha realizado al Centro de Salud Alcázar 2, dependiente de la Gerencia de Atención Integrada Mancha Centro, Hernández Luengo ha conocido los nuevos equipos instalados en su Unidad de Salud Bucodental con fondos procedentes del Plan de Salud Bucodental, financiado por el Ministerio de Sanidad con 7,5 millones de euros, de los que hasta el momento se han invertido más de 5,2 millones de euros.

Según ha explicado, tras hacer una evaluación del estado en el que se encontraban los sillones de las USBD, se estableció una primera fase para abordar la renovación de aquellos que presentaban mayor obsolescencia tecnológica por su antigüedad y para los que ya no existía posibilidad de disponer de piezas de repuesto.

En esa primera fase se renovaron un total de 40 sillones por unos nuevos que incorporan la última tecnología y un concepto de funcionamiento sencillo. Su altura proporciona a los profesionales una postura de trabajo más cómoda y ergonómica, lo que para simplifica el trabajo diario.

EQUIPOS DE RADIOLOGÍA INTRAORAL

Asimismo, se ha dotado a estas Unidades de 135 equipos de radiología intraoral con radiovisiografía, y que se utilizan para obtener imágenes de las estructuras dentales y óseas para completar el diagnóstico y tratamiento de patologías como caries y enfermedades periodontales o traumatismos de forma inmediata en el propio gabinete, evitando desplazamientos innecesarios a las personas.

Los nuevos equipos incorporan radiología digital con las consiguientes ventajas que ello supone mejor calidad de imagen, en menos tiempo y con una reducción de entre el 70-80 por ciento en la dosis de radiación que recibe el paciente. Además, las imágenes que se obtienen se pueden visualizar en todos los centros dependientes del SESCAM, al incorporarlas dentro de la historia clínica del paciente.

El plan de renovación ha incluido también la adquisición de 134 nuevas autoclaves de clase B, los esterilizadores a vapor más avanzados, con mayores dispositivos de seguridad y que permiten esterilizar cualquier tipo de carga, ya sean materiales embolsados, porosos, cuerpos huecos, textiles, cánulas o turbinas.

Por otra parte, también se ha incorporado nuevo material rotatorio (turbinas, contra ángulos y piezones de ultrasonidos que llevan incluidos los sillones y con los que se hacen empastes y limpiezas) para cada una de las USBD convencionales, USBD especiales y Unidades de Medicina y Cirugía Oral (UMCO) que van a permitir contar con un mayor equipamiento en las consultas para la realización de procedimientos.

La instalación de todo este equipamiento ya se ha completado en todos los centros de salud previstos y actualmente, además de los sillones incluidos en la segunda fase, se sigue incorporando nuevo equipamiento ya adquirido, como doce ortopantomógrafos, para la realización de radiografías panorámicas de las estructuras de la cavidad oral (dientes, encías y huesos maxilares).

El Centro de Salud Alcázar 2 es uno de los que ya cuenta con nuevo ortopantomógrafo, al igual que el Hospital Universitario de Guadalajara, el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, de Talavera de la Reina, y el Centro de Salud Puertollano 1.

REFERENTES EN ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL

La directora general de Cuidados y Calidad ha asegurado que Castilla-La Mancha siempre ha sido un referente en el ámbito de la atención a la salud bucodental. "Lo fuimos con la puesta en marcha de las unidades para el tratamiento de personas con discapacidad y con la ampliación hasta los 15 años en el programa de atención dental infantil, y queremos seguir siéndolo", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado la implicación y compromiso de los profesionales, odontólogos e higienistas dentales, a los que se está dotando de las herramientas de trabajo más modernas para que puedan dar cumplimiento a la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental, en vigor desde junio de 2022 en todo el Sistema Nacional de Salud, y de la que se pueden beneficiar más de 600.000 personas de toda la región.

"Quiero agradecer y poner en valor el gran trabajo de estos profesionales, su implicación con esta ampliación de la cartera común y la labor que desarrollan en favor de la prevención, desarrollando actividades de educación para la salud bucodental entre la población", ha señalado Hernández Luengo, quien ha puesto como ejemplo la acciones que realiza la USBD del Centro de Salud Alcázar 2 en colaboración con centros educativos y asociaciones.