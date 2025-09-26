Comienza en Toledo la segunda temporada del Circuito Relife de CaixaBank que forma a alumnos en prevención de adicciones - ERUOPA PRESS

TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda temporada del Circuito Relife ha dado el pistoletazo de salida este viernes en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mabncha (UCLM) en Toledo. Se trata de una iniciativa, auspiciada por CaixaBank y la Fundación Relife, que formará a 500 alumnos de toda España en prevención de adicciones.

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a los medios el director de Acción Social CaixaBank, Josep Paradeda; el exfutbolista y fundador de la Fundación Relife, Julio Alberto Moreno; y el director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal.

Paradeda ha indicado que estas jornadas, a través de la concienciación y la formación, intentan que haya una prevención de las adicciones que, ha añadido, se han multiplicado en los últimos años.

"Por una parte tenemos las adicciones tradicionales como la droga o el alcohol y por otra parte las adicciones digitales como es la pantalla o el juego", ha señalado, para agregar que se contará con especialistas como psiquiatras o expertos en la huella digital de los que los jóvenes "van a aprender mucho".

También ha destacado la presencia del exfutbolista Julio Alberto que, a través de su experiencia personal sobre las adicciones, transmite "una serie de valores a tener en cuenta, ya que hoy en día están subiendo ciertas adicciones y es muy importante en este segmento de edades vean a través de un testimonio directo que a otras personas les pueda ocurrir esto".

ADICCIONES "AL ORDEN DEL DÍA"

El fundador de la Fundación Relife se ha congratulado de la colaboración de CaixaBank en este proyecto desde que se puso en marcha, con el fin de llevarlo "a todos los rincones del país" porque el consumo de drogas, de pantallas o la pornografía "está a la orden del día", a lo que ha unido también el ciberacoso, el bullying, las redes sociales o la suplantación de imágenes.

"El año pasado estuvimos con más de 3.500 chicos y chicas y creo que fue un éxito y este año vamos a repetir en más de 10 ciudades en toda España", ha manifestado, para destacar que los jóvenes que han participado en esta iniciativa han sido receptivos a la misma.

Ha indicado que, con 14 y 15 años, los jóvenes, a través de las pantallas y las redes sociales construyen unos patrones "que no son reales" y que les afectan luego a edades posteriores "porque estamos viendo que cada vez hay más problemas con manadas de 4 o 5 chicos que violan a una chica y seguramente muchos de ellos han estado consumiendo pornografía desde los 12 años".

"Así que queremos trabajar para prevenir, informar, educar y que esto no pase con el fin de que estos chicos, el día que tengan 20 o 30 años, no se equivoquen", ha sostenido.

Finalmente, el director territorial de Caixabank en Castilla-La Mancha y Extremadura ha agradecido a la Fundación Relife y a Acción Social de CaixaBank su participación en este circuito que va por toda España y que en la región ha tenido "muchísimo impacto".

"En CaixaBank somos una entidad financiera pero que nos importa y nos preocupa muchísimo más allá de lo que es atender las necesidades financieras de nuestros clientes y en concreto en el caso de los jóvenes queremos apoyar y estar con un propósito detrás de lo que es tener una sociedad muchísimo mejor", ha concluido.